Ще се разширят ли възможностите за инвестиции на пенсионните фондове

Резултатите на българските частни пенсионни фондове през последните 25 години са достатъчно добри. Във втори и трети стълб има натрупани 30 милиарда лева, а доходността е някъде около 5 милиарда лева. Може да се подобри начинът на управление на тези средства като се въведе мултифондова система. Това каза Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В момента пенсионните фондове работят с консервативни стратегии за инвестиране с минимален риск. Смисълът на чултифондовете се състои в това всеки един от фондовете да бъде разделен на три подфонда с различен рисков профил“, коментира гостът.

Хората на различна възраст ще могат да избират различен профил. Например, младите хора ще могат да изберат фонд с малко по-рисково управление на средствата, но даващ по-добра доходност.

„В началото на тази година Комисията за финансов надзор е изработила законопроект и очакваме да стартира обществено обсъждане, за да може процедурата да бъде задвижена“, обясни Големански.

Той допълни, че статистиката показва, че около 65% от средствата във втори и трети стълб се инвестират извън страната. Това не е добър показател, тъй като парите на българските осигурени лица трябва да се инвестират в българската икономика.

Много държави се фокусират в инвестиране в големи инфраструктурни проекти, тъй като тези проекти са дългосрочни и с добра възвращаемост. „Това ще даде възможност на фондовете да инвестират в развитието на инфраструктура в България, а осигурените лица ще получат по-висока доходност“, отбеляза гостът.

През последните години те управляват инвестициите на осигурените лица по отличен начин. Надяваме се съвсем скоро да можем да се похвалим с новина за нова емисия на държавни ценни книжа, предназначени за физически лица. „Например, в Хърватия около 8% от населението се е възползвало от такъв финансов инструмент през последните две години“, посочи събеседникът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.