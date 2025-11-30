Европа отбелязва рядко срещана доминация на фондовите пазари

Европейските фондови пазари през 2025 година имат рядко срещано господство - в класацията на 20-те най-добре представящи се световни борси всяка втора е европейска, пише Bloomberg. Това показва, че Европа има на своя страна инвеститорското доверие, като перспективите за икономически растеж се увеличават.

Това е изненадващо на фона на очакванията, че американската икономика ще получи силен тласък от Wall Street, които се дискутираха по-рано през годината.

Но пазарите в Унгария, Чехия и Словакия записват ръст на търговията от 60% в доларово изражение. Те са сред 10-те най-добре представящите се пазари в глобален мащаб. Зад тях се нареждат Испания, Полша и Австрия, а съвсем близо е и най-големият европейски пазар - Германия, където търговията се увеличава с 34% в доларово изражение.

Според оценките на Bloomberg причината е, че инфлацията в Европа остава по-ниска от тази в САЩ, а Германия изглежда, че започва да се възстановява.

Последните анализи на Bank of America показват, че инвеститорите са привлечени от европейските акции и пренебрегват американските. Паневропейският индекс Stoxx 600 е най-близо до своя американски конкурент S&P 500 от 2006 година е насам.

От Bank of America отбелязват, че в началото на 2025 година малко инвеститори бяха склонни да признаят предимството на Европа, но сега променят своите планове. На фона на търговските войни на американския президент Доналд Тръмп компании, които печелят пари у дома, са сред фаворитите - например в Испания и Италия.

Европа са по-малко ентусиазирани от изкуствения интелект и насоките на инвеститорите всъщност подхранват опасенията за нов технологичен балон в САЩ.