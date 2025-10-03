Рекордите на европейските фондови пазари продължават като в последната сесия за седмицата на отрицателна територия сред водещите индикатори е само DAX. Паневропейският Stoxx 600 обаче записва шести пореден ден с ръстове, съобщава Bloomberg. Това е най-дългата позитивна сесия от май насам.

Стойността на индекса се повиши с 0,5% и затвори сесията с нов рекорд на стойността си - 570,45 пункта, подкрепен от акциите на отбранителните компании в Европа, допълва CNBC.

Сред най-печелившите днес се нареди Raiffeisen Bank, чиито акции поскъпнаха със 7,4% до цена от 31,14 евро за брой на фона публикация във Financial Times, че ЕС ще вдигне санкциите срещу руски олигарх в замяна на възможността австрийската банка да продаде своите активи в Русия.

Германският DAX се понижи с 0,18% до 24 378,8 пункта, като на търговията повлияха новите за затварянето на летището в Мюнхен заради дронове. Френският САС 40 достигна до 8081,54 пункта, което е увеличение от 0,31%.

Ръстове записа и водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, който затвори сесията на ниво от 9491,25 пункта. Това представлява увеличение от 0,67 на сто.

Цената на петрола се повишава с около 1% към края на европейската сесия, но суровината е напът да запише значително седмично понижение, пише Ройтерс. Търговията с американския лек суров петрол (WTI) се извършва при ниво от около 61 долара, а европейският сорт "Брент" почти достига 65 долара за барел.

Пазарите са в очакване на решението на водещите осем членове на ОПЕК+ за добивите през ноември. Очакванията са, че ще има увеличение с между 274 хил.- 411 хил. барела дневно. Източници на Ройтерс посочват, че срещата е насрочена за неделя (5 октомври), а причината за увеличението е, че Саудитска Арабия се опитва да си върне пазарния дял.

Стойността на щатския долар продължава да върви надолу. На валутните пазари едно евро се разменя за 1,174 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3478 долара за брой.

Златото се насочва към седма поредна седмица с ръстове в очакване на нови намаления на основния лихвен процент в САЩ. Влияние оказват и опасенията ,че блокадата на администрацията може да доведе до проблеми за американската икономика. Търговията към края на европейската сесия се извършва при 3907 долара за тройунция.