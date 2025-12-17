Акциите на китайския производител на чипове MetaX поскъпнаха с близо 700% при IPO-то в Шанхай

Акциите на китайския производител на чипове MetaX Integrated Circuits поскъпнаха с близо 700% при дебюта му на пазара в Шанхай в сряда, като компанията набра близо 600 млн. долара при първичното си публично предлагане (IPO), предава CNBC.

Акциите, които бяха оценени на 104,66 юана при IPO-то, поскъпнаха до над 835 юана, което представлява скок от 697%.

Подобно на Moore Threads, която направи силен дебют в началото на месеца, MetaX разработва графични процесори за приложения с изкуствен интелект, като навлиза в бързо нарастващ сектор, движен от все по-широкото използване на услуги с изкуствен интелект.

MetaX е част от нарастващата група местни производители на чипове, които разработват AI процесори. Това отразява усилията на Пекин да намали зависимостта си от американските чипове след технологичните ограничения на Вашингтон върху износа на високотехнологични продукти за Китай.

Вашингтон наложи ограничения върху износа на американския гигант в производството на чипове Nvidia, като забрани продажбата на най-модерните му AI чипове за Китай.

По-нови китайски играчи като Enflame Technology и Biren Technology също навлизат в областта на изкуствения интелект с цел да заемат част от пазара на графични процесори (GPU) на стойност милиарди долари, който вече не се обслужва от Nvidia. Китайските регулатори също така одобряват все повече IPO-та на производители на полупроводници в стремежа им към по-голяма независимост в областта на изкуствения интелект.

В началото на този месец книжата на Moore Threads, производител на GPU с централа в Пекин, често наричан „китайската Nvidia“, поскъпнаха с над 400% при дебюта му в Шанхай след листване на стойност 1,1 млрд. долара.

Анализаторът на фондовия пазар в компанията Macquarie Юджийн Хсао коментира, че въодушевлението на инвеститорите около IPO-та на китайски производители на чипове за изкуствен интелект като MetaX се дължи отчасти на дългосрочните очаквания, че Китай ще изгради самодостатъчна екосистема за полупроводници, тъй като напрежението със САЩ продължава.

„За да се случи това, са необходими тези играчи. Необходими са имена като Moore Threads, MetaX и други“, допълва той.

„Смятам, че когато инвеститорите разглеждат тези IPO-та, те несъзнателно мислят за националистическия елемент“, отбелязва Хсао и допълва, че основният двигател на тази еуфория е възможността за растеж на компаниите.