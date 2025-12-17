Какво спира развитието на AI?

Не видяхме кой знае какъв напредък при моделите на AI, но видяхме развитие на роботиката и генерирането на видео и аудио с изкуствен интелект. Този коментар каква беше годината за технолологиите направи Яни Лозанов, основател и CEO на Ethera Technologies, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че ъпдейтите по-скоро целят оптимизация, а не вещаят следващи големи стъпки.

По думите му най-големият противник на AI са законите на физиката и математиката. „За да увеличим интелекта на AI, не е добра идея да правим огромни невронни мрежи, защото не виждаме прогресивен интелект. Google направиха най-голямата мрежа с Gemini 3 и макар да има подобрения, са нужни нови открития, алгоритми и формули, които да проправят път за развитието на AI“, смята Лозанов, чиято компания е специализирана в областта на решенията с изкуствен интелект и софтуерната разработка.

Според него AI има ограничен лимит на контекста, който може да разглежда. „Не мисля, че квантовата механика е следващата стъпка в развитието на AI. В момента проблемът не е в изчислителната мощ. Пробивът трябва да дойде от математиката“, очаква експертът.

Той отбеляза, че фирмите инвестират все повече в AI. „Вече е странно, ако един служител не разполага с AI асистент, който да му помага“, каза той и прогнозира, че догодина големият въпрос ще е как бизнесът да се бори с ограниченията на изкуствения интелект.

Лозанов предположи, че по всяка вероятност всички фирми ще се насочат към това как да предоставят достатъчно информация и контекст на AI, за да може той да бъде полезен на фирмите.

Той е на мнение, че бизнесът е в „мъртва зона“ – конкурентните способности не просто използват AI, а го интегрират в дейността си, но служителите все още се страхуват от изкуствения интелект и промяната. „Има случаи, в които служителите дори саботират системата, защото се страхуват, че AI ще ги замести“, даде пример Лозанов.

Той подчерта, че в ерата на AI – бизнесите, които го използват и интегрират ще излязат напред, а другите ще изостанат.

