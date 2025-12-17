В американския Сенат тръгна процедура за санкции срещу купувачи на руски петрол

В американския Сенат - горната камара на Конгреса, беше внесен законопроект за санкции на купувачи на руски петрол, става ясно от съобщение на страницата на комисията по банково дело, жилищно строителство и градски въпроси. Текстовете предвиждат налагането на "целенасочени санкции" срещу купувачи, посредници и всеки, който търгува с руски петрол. Те ще бъдат изключени от финансовата система на САЩ.

В мотивите се казва, че текстовете запълват "празнина в позициите на САЩ" по отношение на санкциите срещу купувачи и транспортиращи руски петрол, който е определен като най-важния източник на средства за военната машина на Кремъл. Предвидени са няколко изключения, които са в интерес и на САЩ, и на Украйна, допълват още вносителите.

Законопроектът е внесен от сенатори от двете партии. Паралелно се работи и по текстове, които позволяват налагане на мита до 500% за държави, които купуват руски петрол, и за този законопроект са се подписали 82-ма сенатори в 100-местната институция.

Ако бъдат одобрени текстовете, внесени преди ден, те ще станат задължителни (90 дни след одобрението им) за президента Доналд Тръмп, в случай че преминат и през Камарата на представителите, където също има сигнали за растяща подкрепа за Украйна.

Вносителите, сред които са републиканецът Дейв Маккормик и демократът Елизабет Уорън, отбелязват, че в средата на октомври Вашингтон въведе санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", но това не намалява износа, защото Русия намери начин да предлага своя петрол на клиентите си - чрез претоварване, пренасочване и скриване на връзките на изнасяния петрол с тези две компании. От друга страна, пазарните анализатори отбелязват, че цената на руския петрол е вече около 40 долара за барел, тоест приходите от продажби са намалели съществено.

В текстовете е записано, че президентът на САЩ може да налага изключения от прилагането на санкции. Предложени са четири варианта, от които ще бъдат избрани два. Те включват възможността купувачите на руски петрол да продължават да купуват, ако превеждат парите в специална сметка, до която Русия ще има достъп след отпадане на санкциите. Друг предложен вариант е парите да не бъдат превеждани на Москва, а на Киев.

Изключение от санкциите може да има и за държавите, които предоставят значителна помощ за Украйна - военна или финансова, както и временно да не се прилагат от дадено руско пристанище с цел да бъде засилен натискът с течение на времето.

Нито едно от изключенията обаче няма да се прилага, ако сделките с руския петрол се извършват над ценовия таван на Г-7, който е 60 долара за барел.