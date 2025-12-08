Русия бързо адаптира износа към санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", но парите намаляват

Русия бързо се адаптира към санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт" и насочи петрола към по-малки компании, които не са в "черните списъци" на Запада, сочи анализ на Goldman Sachs, цитиран от Business Insider. Това се потвърждава от факта, че официално износът на двете компании е намалял до 1,7 млн. барела дневно (спрямо 3,5 млн. барела), а в същото време износът се запазва на нивата си преди санкциите.

В дните след влизането в сила на мерките, износът на руски петрол е намалял с минималните 100 хил. барела дневно, посочват анализаторите. Техните данни се подкрепят и от Kpler.

Но макар и количествата да са същите, приходите намаляват съществено. Според оценката на Goldman Sachs през 2025 година парите от продажбата на петрол в руския бюджет ще бъдат с 50% по-малко, или вместо очакваните 7,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) - 3,7% от БВП.

Според официалната статистика на Министерството на финансите на Русия към ноември приходите от продажбата на петрол са с 34% надолу. Институцията посочва, че причината за този рязък спад е комбинация от силната рубла и ниските цени на сорта "Брент", който е референтен за повечето петролни договори. Заради санкциите обаче руският петрол се продава с голяма отстъпка, а и разходите по транспортиране се увеличават.

Goldman Sachs обръща внимание, че петролните пазари остават спокойни и цената не се променя значително след увеличаващите се удари на украинските дронове по петролни съоръжения, включително и петролни терминали и танкери. Това е сигнал, че инвеститорите не се притесняват от изчезването на руския петрол от пазара, дори и на фона на намаляващите надежди за край на войната в Украйна.

В същото време намаляващите приходи от петрол и енергоизточници увеличават натиска към Москва да се преразгледа разходите за война, смятат още от банката.