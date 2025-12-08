SOFIX достигна до нов 17-годишен рекорд от 1112,91 пункта

Водещият индекс на българската фондова борса SOFIX отчете ръст с 0,39% до 1112,91 пункта. Това го изведе до нов 17-годишен рекорд.

С най-голям ръст в цената бяха книжата на "Елана Агрокредит" АД с 1,92% до 1,06 лв., "Еврохолд България" АД с 1,63% до 1,87 лв. и "Смарт Органик" АД с 1,29% до 31,4 лв.

С най-силен ценови спад сред 15-те в основния индекс бяха акциите на"Химимпорт" АД с 3,52% до 0,685 лв., "Сирма груп холдинг" АД с 1,72% до 1,71 лв. и "Българска фондова борса" АД с 1,38% до 10 лв. (от днес акциите се търгуват без право на дивидент от 1,26 лв. брутно на акция.)

Оборотът в понеделник беше за 13,9 млн. лв., от които 86% с акции на "Софарма" АД. Следваха "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 128 хил. лв., "Доверие обединен холдинг" АД с 82 хил. лв., "Сирма груп холдинг" АД със 79 хил. лв. и "Телелинк Бизнес груп" АД със 75 хил. лв.

С най-много сделки днес бяха "Софарма" АД със 175, БФБ АД с 48, "Доверие обединен холдинг" АД с 37, "Сирма груп холдинг" АД с 16 и "Телематик Интерактив България" АД с 13.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.