IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Печалбата на "Роснефт" се срина със 70% още преди санкциите на САЩ

Преработката на петрол е намаляла с 8% в периода януари - септември, сочат данни от финансовия отчет

09:19 | 30.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Andrey Rudakov, Bloomberg
Снимка: Andrey Rudakov, Bloomberg

През първите девет месеца на годината руският петролен гигант "Роснефт" е записал спад на печалбата със 70% до 277 млрд. рубли (3,56 млрд. долара), става ясно от финансовия отчет на компанията. Приходите са с 18% надолу до 6,28 трилиона рубли (80,8 млрд. долара).

Причината е влошаващата се макроикономическа среда и намаляващи цени на петрола, обяснява ръководителят на "Роснефт" Игор Сечин.

Допълнителен натиск са оказали "увеличените разходи за осигуряване на антитерористична сигурност", високият основен лихвен процент и инфлацията, се казва още в съобщението на компанията. През летните месеци рафинериите на "Роснефт" в южните части на Русия бяха многократно атакувани от украински дронове и работата им беше спирана.

Според данните на компанията преработката на петрол е намаляла с 8% до 57,7 млн. тона за първите девет месеца на годината.

Интезивните украински удари по руски рафинерии и петролни депа продължиха и през октомври, а през ноември влязоха в сила санкции на САЩ и Великобритания срещу "Роснефт" и "Лукойл".

Въпреки влошаващите се резултати Съветът на директорите е взел решение за разпределяне на дивидент в размер на 122,5 млрд. рубли, или 50% от чистата печалба за полугодието, отбелязват още от компанията.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 01:10 | 30.11.25 г.
Роснефт санкции срещу Русия руски петрол рафинерии
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още