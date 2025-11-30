Печалбата на "Роснефт" се срина със 70% още преди санкциите на САЩ

През първите девет месеца на годината руският петролен гигант "Роснефт" е записал спад на печалбата със 70% до 277 млрд. рубли (3,56 млрд. долара), става ясно от финансовия отчет на компанията. Приходите са с 18% надолу до 6,28 трилиона рубли (80,8 млрд. долара).

Причината е влошаващата се макроикономическа среда и намаляващи цени на петрола, обяснява ръководителят на "Роснефт" Игор Сечин.

Допълнителен натиск са оказали "увеличените разходи за осигуряване на антитерористична сигурност", високият основен лихвен процент и инфлацията, се казва още в съобщението на компанията. През летните месеци рафинериите на "Роснефт" в южните части на Русия бяха многократно атакувани от украински дронове и работата им беше спирана.

Според данните на компанията преработката на петрол е намаляла с 8% до 57,7 млн. тона за първите девет месеца на годината.

Интезивните украински удари по руски рафинерии и петролни депа продължиха и през октомври, а през ноември влязоха в сила санкции на САЩ и Великобритания срещу "Роснефт" и "Лукойл".

Въпреки влошаващите се резултати Съветът на директорите е взел решение за разпределяне на дивидент в размер на 122,5 млрд. рубли, или 50% от чистата печалба за полугодието, отбелязват още от компанията.