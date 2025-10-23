ЕС затяга мерките срещу руския петрол, САЩ поставиха "Роснефт" и "Лукойл" под санкции

Страните от ЕС съгласуваха и одобриха всички мерки срещу руския петролен сектор, включително и срещу кораби от т.нар. "сенчест флот", който превозва петрол в нарушение на санкциите, и забраните за покупка на енергоресурси и втечнен газ от Русия, вписани в 19-ия пакет, съобщиха от датското председателство. Мерките влизат в сила от днес (23 октомври).

Европейската комисия (ЕК) внесе предложението за нови санкции още през септември, но те трябва да бъдат одобрени единодушно от всички членове. Срещу тях този път се изказа и Австрия, която се надяваше на отстъпка заради продажбата на активите на Raiffeisen Bank в Русия, но в крайна сметка всички възражения са преодолени.

Унгария изтегли своето вето, съобщавайки, че има гаранции, че нейните интереси ще бъдат защитени. В Брюксел днес ще се проведе и заседанието на европейските лидери, в което ще участва лично и украинският президент Володимир Зеленски.

САЩ също се присъединяват към натиска срещу Русия, въвеждайки свои санкции срещу петролните гиганти "Роснефт" и "Лукойл" и техните дъщерни дружества (с 50% или по-голямо пряко или непряко участие). На сайта на американското финансово министерство се отбелязва, че причината за ожесточаването на мерките е липсата на ангажимент от страна на Русия да сложи край на войната в Украйна.

В анекс са вписани 28 дружества на "Роснефт", които ще бъдат поставени под санкции, както и шест на "Лукойл", сред които не присъства "Лукойл Нефтохим Бургас".

"Време е да сложим край на убийствата и за незабавно прекратяване на огъня", посочи финансовият министър Скот Бесънт. Той заяви, че САЩ поставят под санкции двете големи петролни компании на Русия, които осигуряват финансиране на руската военна машина.

По време на брифинг в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп съобщи, че планира да повдигне въпроса за покупките на руски петрол с китайския президент Си Дзинпин. Двамата ще се срещнат по време на форума за Азиатско-Тихоокеанското сътрудничество, който ще се проведе в края на месеца в Южна Корея.

Той посочи, че всеки път има "много добри разговори с Владимир (Путин - б.р.), които обаче не водят до никъде", и потвърди, че планираната им среща в Будапеща се отменя.

Проблемът с ракетите Tomahawk

Проблемът с ракетите Tomahawk е, че са необходими поне шест месеца и обикновено година, за да се обучат военните как да използват този сложен комплекс, посочи още американският президент. "Това е много силно и точно оръжие, може би затова и толкова трудно за управление и е нужна година на интензивно обучение как да се използва", допълни още той.

Единственият вариант Украйна сега да използва тези ракети е, ако американски военни пускат ракетите, а "ние не планираме да правим това", допълни още американският президент.

Той коментира още, че САЩ знаят как да използват ракетите Tomahawk и на този етап не планират да учат други да го правят.

Ракетите Strom Shadow полетяха към Русия

На базата на съобщенията ва Въоръжените сили на Украйна за използването на ракети Storm Shadow по Брянския химически завод в Русия The Wall Street Journal съобщи, че Вашингтон е вдигнали забраната за използване на западни оръжия в Русия. Доналд Тръмп нарече това "фалшива новина" в пост в своята социална мрежа Truth Social. "САЩ нямат нищо общо с тези ракети, откъде идват и как може да ги използва Украйна", написа той.

В медийни публикации се отбелязваше, че администрацията на Джо Байдън забраняваше използването на западно оръжие по цели в Русия, за да бъде избегната ескалация на конфликта. Някои от компонентите в ракетите Storm Shadow (навигационната система) с американско производство и по тази причина Украйна се нуждаеше от одобрение за такива удари.

Преди месеци Доналд Тръмп критикува своя предшественик за ограниченията към украинските военни, отбелязвайки, че война не се печели в защита.

По време на срещата си с Марк Рюте Тръмп обърна внимание, че САЩ не дават оръжие на Украйна, а на НАТО. Генералният секретар на организацията гарантира, че всичко, купено със средства по програмата PURL ще бъде насочено към Украйна.

Резервисти ще защитават руските стратегически обекти

Русия ще използва своите резервисти- обикновено бивши военни, за да създаде мобилни групи в защита на своите стратегически обекти, съобщи Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация. Сред тях ще бъдат търсени резервисти сред служителите на конкретните цели, които знаят слабите места на своите предприятия.

Предвижда се допълнително заплащане при участие в операции по унищожаване на дронове, както и социална подкрепа, каквато получават военните, допълват от Генералния щаб на руската армия.

Руски военни кореспонденти обръщат внимание, че досега стратегическите предприятия в страната сами организират защитата си от украинските дронове, но мерките не са достатъчни. Има препоръки за въвеждането на дронове прехващачи, постове с тежки картечници и средства за радиоелектронна борба, за да бъдат защитени предприятия, сред които и рафинериите. За два месеца атаките на Украйна превърнаха Русия във вносител на горива - по данни на руското издание "Комерсант" вносът от Беларус се е увеличил 30 пъти от началото на октомври на годишна база.

В момента украинските дронове са шумни и не особено маневрени, отбелязват наблюдатели в руските канали в Telegram, но също така се отбелязва, че мобилните групи и средствата за радиоелектронна борба трудно ще се справят реактивни дронове.

Междувременно украинските дронове атакуваха още един завод в състава на "Ростех" - производителя на взривни вещества "Пластмасс" в Копейск (Челябинска област). Местните власти съобщават за серии от взривове и деветима загинали служители при атаката. Има данни и за взривове и пожари в рафинерията в Рязанска област, собственост на "Роснефт", както и при военната база в Дягилево.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 139 свалени дрона в нощта срещу 23 октомври, от които 13 над Ростовска област. По-масирани са били атаките към Белгородска (56 свалени дрона), Брянска (22) и Воронежка област (21).

През нощта срещу 23 октомври руски дронове са ударили жп гарата в Суми, има съобщения и за поражения по енергийната система. В масирания удар предната нощ беше поразена и Средноднепровската ВЕЦ, една от най-големите водни електроцентрали в Украйна. Местните власти предупреждават, че отоплителният сезон в страната е под въпрос след ударите по газовата инфраструктура през последните дни.

ВВС на Украйна съобщава за 130 изстреляни дрона в нощта срещу 23 октомври. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 92 от тях

Русия направи тест с междуконтиненталната ракета "Ярс"

Русия съобщи за учение на стратегическите ядрени сили, при което беше изстреляна междуконтинентална балистична ракета "Ярс" от космодрума "Плесецк" към полигона в Камчатка, тоест в направление към САЩ. Паралелно е изстреляна и ракета "Синева" от ядрената подводница "Брянск" в Баренцово море.

От Министерството на отбраната допълват, че в учението са участвали и самолети Ту-95, които са изстреляли крилати ракети и поставените задачи са постигнати.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че тези тестове са традиционни и се извършват всяка година през октомври. Подобни учения е имало през 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Зам.-министърът на външните работи Сергей Рябков обаче използва събитието да предупреди НАТО, допълват още военните анализатори.

Украйна съобщи за освобождаването на Кучерив Яр

ВСУ съобщи за освобождението на населеното място Кучерив Яр в Полтавското направление в близост до Добропиля, което показва, че украинците разширяват и укрепват позициите си в региона. Геолокализирани данни показват напредък на руснаците към Мирнохрад. В тази част на фронтовата линия на 22 октомври са регистрирани 50 бойни сблъсъка. В съседното Олександривско направление е имало 20 атаки. Тактиката на малките щурмови групи, с която руснаците се придвижваха през лятото, през зимните месеци ще бъде затруднена, очакват украински анализатори. Според тях по-лошото време е причината за по-честото излизане на бронирана техника на бойното поле.

Руските военни съобщават за окупирането на населеното място Павливка в Днипропетровска област. Интензивни са боевете и в Запорожка област около Мала Токмачка и към Орихив. Руски военни кореспонденти съобщават, че на украинските защитници са изпратени подкрепления и уккрепват позициите си.

Данните на Генералния щаб на ВСУ за 1337-ия ден от пълномащабната война показват забавяне на интензивността на бойните действия. Регистрирани са 126 атаки, спрямо средно около 170 в последните дни. Русия е извършила и 95 въздушни удара със 176 управляеми авиационни бомби, както и 4800 артилерийски обстрела. През миналото денонощие са използвани и 6500 fpv-дрона.