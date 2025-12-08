Консерваторът Чиприан Чуку беше избран за кмет на Букурещ, което даде неочаквана победа на Националлибералната партия (НЛП) на премиера Илие Болоян. Кандидатката на крайната десница Анка Александреску се класира едва на трето място.

Това беше първият електорален тест от създаването през лятото на управляващата коалиция, съставена от Социалдемократическата партия (СДП), Националлибералната партия (НЛП), Съюза за спасяване на Румъния (ССР) и Демократичния унгарски съюз на Румъния (UDMR): НЛПспечели общинските избори в Букурещ тази вечер чрез Чиприан Чуку, кмет на шести район на столицата от 2020 г.

С приблизително 33% от гласовете 47-годишният бивш журналист ясно изпревари Даниел Бълуца, кмет на четвърти район от Социалдемократическата партия (26,1%), Анка Александреску, независима крайнодесна кандидатка, подкрепена от Алианса за румънско единство и Християндемократическата националноселска партия (20,3%), и Каталин Друла, член на парламента (USR) от Тимиш (12,6%). Ана Чичала, кандидатката на SENS, се класира на пето място – изненадващ резултат с 6% от гласовете за тази млада лява партия. Общо 17 кандидати участваха в тези предсрочни избори, предизвикани от оставката на либерала Никушор Дан след избирането му за президент през май.

Победата на Националлибералната партия (НЛП), основната консервативна сила в страната, водена от премиера Илие Болоян, не беше непременно очаквана в град, където исторически тя не е имала късмет. След падането на комунистическия режим през 1989 г. тя беше печелила там само веднъж – през 1992 г. с Крин Халайку, и то за един четиригодишен мандат. Тази консервативна партия обаче заемаше поста за кратко два пъти, като Йоан-Ръзван Сава беше временен министър-председател (2015–2016 г.), а Стелиан Буджувяну беше временен министър-председател от 26 май.

Някога близък до Моника Маковей - министър на правосъдието през 2000-те, Чиприан Чуку не успя да спечели изборите за кмет на столицата през 2016 г. срещу социалдемократката Габриела Фирея, но беше избран за кмет на шести район през 2020 г. с подкрепата на НЛП и ССР. Този път обаче той не можеше да разчита на подкрепата на движението, основано от Никушор Дан: първо, отношенията между двете идеологически сходни партии са обтегнати след драматичното оттегляне на ССР от съюза, който беше сключила с бившия либерален премиер Флорин Къцу през 2021 г.; и второ, Сорин Гриндяну, президент на Социалдемократическата партия, заплаши по време на кампанията да разбие настоящата управляваща коалиция, ако НЛП и ССР обмислят съвместна кандидатура на тези избори.

Кметът на Букурещ – икономическото сърце на страната и столица с 1,7 милиона жители, разделена на шест области – има само правомощия на метрополията. Политическото му влияние обаче е значително, тъй като през последните двадесет години двама президенти – Траян Бъсеску (2004–2014 г.) и Никушор Дан (от 2025 г.) – са заемали тази длъжност преди това.

