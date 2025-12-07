Букурещ гласува на избори, които може да предадат на крайната десница първа столица в ЕС

Букурещ може да се превърне в първата столица на страна членка на Европейския съюз, ръководена от кмет от крайната десница след местните избори днес, които застрашават крехкото проевропейски коалиционно правителство на Румъния, пише Ройтерс.

Влиятелният пост е празен от май, когато центристът Никушор Дан спечели повторните президентски избори една година след началото на втория си мандат като кмет.

Повторните избори бяха проведени, след като Румъния отмени предишните избори поради подозрения за руска намеса в полза на крайнодесния кандидат Калин Джорджеску, който сега очаква съдебен процес по обвинения в опит за подкопаване на националната сигурност.

Допитвания показват, че телевизионната водеща Анка Александреску, която се кандидатира като независима, подкрепена от опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците, е на първо място в надпреварата за кмет. Но анализатори предупреждават, че допитванията може да не са надеждни, тъй като най-големият град в Румъния не е бастион на крайната десница.

Гласуването приключва в 21 ч. българско време, а предварителните резултати се очакват по-късно в неделя.

Алиансът за обединение на румънците се противопоставя на военната помощ за съседна Украйна, критикува лидерството на ЕС и подкрепя политиките на американския президент Доналд Тръмп, включително в областта на енергетиката и имиграцията.

Основните съперници на Александреску са от широката правителствена коалиция – левият социалдемократ Даниел Балута, който според проучванията е на първо място заедно с Александреску, Чиприан Чуку, протеже на либералния премиер Илие Боложан, и Каталин Друла от дясноцентристкия Съюз за спасение на Румъния, който подкрепи кандидатурата на Дан.

Социалдемократите, без които не би могло да се сформира проевропейско мнозинство, влязоха в правителството при условие, че всяка партия ще има отделни кандидати за кметове, което подкопава позициите на дясноцентристите Чуку и Друла.

„От една страна, залогът за Алианс за обединение на румънците е огромен – спечелване на столицата би размило идеята за санитарен кордон, който изолира крайните партии“, казва Сергиу Мискою, преподавател по политология в увиреститета „Бабеш-Боляй“.

„От друга страна, ако някой от кандидатите на управляващата коалиция спечели, това ще промени баланса на силите в нея“, допълва той.

Александреску, бивша говорителка на Социалдемократическата партия, беше яростна поддръжничка на Джорджеску, който не подкрепи нито нея, нито някой друг кандидат, и се насочва към същите избиратели, които не са доволни от традиционните партии, тъй като ги считат за некомпетентни и корумпирани.

Правителството е изправено пред вот на недоверие този месец заради пенсионната реформа в съдебната система. Алиансът за обединение на румънците изрази готовност да се съюзи със социалдемократите, които отхвърлиха подобна възможност, но някои от тях настояват за оставката на премиера Боложан заради плановете за строги икономии.

Отменените избори миналата година потопиха Румъния в най-тежката ѝ политическа криза от десетилетия, показаха дълбоката ѝ уязвимост от хибридни атаки и дезинформация, разделиха избирателите, сринаха пазарите и застрашиха инвестиционния рейтинг на страната.