Естония гради отбранителна индустрия по собствени правила

От контролна кула с изглед към кално поле в централната част на Естония Майдо Руусман и двама местни инвеститори наблюдават как шпионски дрон с дължина един метър се издига във въздуха с помощта на гигантска еластична лента. Той достига височина от един километър и очертава кръгове в небето, като изпраща данни и изображения на десетина души, събрали се около монитори на земята, пише Bloomberg.

Руусман, член на парламента от южната част на страната, организирал демонстрацията не толкова поради причини, свързани с националната сигурност, колкото по причини, свързани с местната икономика. Както много други селски райони, родният му град Тьорва отчита спад на населението през годините. Руусман се надавял, че ако инвеститорите сключат сделка със Skyassist, украинската отбранителна компания, която произвежда дрона, ще създадат производствено съоръжение в неговата област.

Skyassist показва дроновете си по време на представяне в Нурмси. Снимка: Marta Giaccone/Bloomberg

„Трябва да бъдем търговци на нашия град. Всички местни власти трябва да се конкурират за хора и инвестиции. Отбраната и производството на дронове са индустриите на бъдещето“, казва Руусман.

Отношенията на Естония с източния ѝ съсед и бивш окупатор са обтегнати. Русия се нуждаеше от години, за да изтегли войските си, след като Естония възвърна независимостта си през 1991 г. И тъй като руският президент Владимир Путин става все по-агресивен в опитите си да върне бившите територии на страната си, Естония говори открито за заплахата, която представлява Москва.

От 2022 г., когато Русия започна пълномащабното си нашествие в Украйна, Естония повиши данъците, намали публичните разходи и увеличи заемните средства, за да утрои бюджета си за отбрана от 776 млн. евро на 2,4 млрд. евро през 2026 г. Военните разходи през следващата година ще надхвърлят 5% от брутния вътрешен продукт на страната, което е най-високият процент в Европа. Въпреки че се считат за необходими, тези разходи, по-голямата част от които са насочени към чуждестранни оръжейни системи като ракетни пускови установки HIMARS, са и бреме. Те идват след дългогодишна рецесия и в момент, когато Естония се бори с най-високата инфлация в еврозоната.

Skyassist показва дроновете си по време на представяне в Нурмси. Снимка: Marta Giaccone/Bloomberg

Сега Министерството на финансите на Естония е съсредоточено върху задържането на по-голямата част от тези средства в страната, като ги насочва към местния отбранителен сектор. Възползвайки се от статута на Естония като конкурентен в световен мащаб център за стартиращи компании, Талин обяви през януари, че ще задели 100 млн. евро за създаването на един от първите фондове в Европа, съсредоточени изрично върху оръжията.

Това даде тласък на нарастваща екосистема от местни стартъпи в областта на отбраната, много от които са основани от украинци или използват бойните полета на страната, за да изпробват продуктите си. С увеличаването на бюджетите за отбрана на правителствата в целия ЕС – само Германия се е ангажирала да вложи над 500 млрд. евро в отбрана между 2026 и 2029 г., надеждата е, че естонските компании в крайна сметка ще привлекат международни инвестиции.

Отбраната е сравнително нова индустрия в Естония, тъй като до 2018 г. частният сектор нямаше право да произвежда оръжия на територията на страната. „Ако преди пет години отидехте в банка, за да обсъдите производството на смъртоносни оръжия, щяха да ви отпратят веднага“, казва Йенс Хауг, член на ръководството на Nitrotol, естонски производител на взривни вещества. Това се променя след лобистка кампания.

„Сега са много по-отзивчиви“, отбелязва Хауг.

Естония провежда учения за отбранителна готовност във Вору през октомври. Снимка: Carl Court/Getty Images

Секторът се развива бързо – в асоциацията на отбранителната промишленост има около 200 компании, включително производителят на дронове Threod и производителят на безпилотни летателни апарати Milrem, а продажбите на естонските компании в областта на отбраната са се увеличили от 245 млн. евро през 2022 г. до 500 млн. евро през 2024 г. Сумата на свързаните с отбраната държавни разходи, които се инвестират в естонската икономика, също се увеличава. През 2023 г. тя е била 395 млн. евро, а през 2024 г. достига 489 млн. евро.

Но размерът на Естония и новостта на сектора създават предизвикателства. Европейските правителства обикновено купуват оръжия от американски производители или от собствени гиганти в областта на отбраната. Докато по-големите държави могат да задържат данъчните приходи в границите си чрез сделки с местни компании, Естония просто е твърде малък пазар, за да възприеме този модел.

Военна техника на фестивала „Естонски дни на авиацията“ в Тарту през юни. Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Естония подхожда предпазливо и когато става въпрос за партньорства с чуждестранни гиганти в областта на отбраната. Циклите на военните доставки може да траят с години, а лошите решения имат скъпи и дълготрайни последици. Естонските власти научиха това по трудния начин през 90-те години на миналия век, когато първата им голяма покупка на оръжие от израелска държавна компания достави остаряла артилерия и оръжия, които не работеха. (Някои проблеми в крайна сметка бяха решени и по-късно сделката беше оценена по-положително.)

Неотдавна Талин отхвърли предложение на германската отбранителна компания Rheinmetall да изгради нов завод за боеприпаси в страната с мотива, че според Министерството на отбраната условията не са достатъчно изгодни. Rheinmetall не е отговорила на молбата за коментар, но подобни проекти се осъществяват в Литва и Латвия.

Едно от предимствата на Естония е, че нейните представители в областта на отбраната могат да действат гъвкаво, когато е необходимо. С ескалирането на войната на Русия в Украйна бързо стана ясно, че Европа няма производствен капацитет за артилерийски снаряди. Естония, която по това време не произвеждаше никакви снаряди, прие това като мандат. Сега правителството финализира сделка с производител на боеприпаси за артилерията.

Представители на Skyassist в летателен център в Нумси. Снимка: Marta Giaccone/Bloomberg

Въпреки широката обществена подкрепа за укрепването на отбраната на Естония, някои от тези усилия се натъкнаха да бюрократични пречки и съпротива от местната общност. В Ермисту три местни организации с идеална цел и десетки граждани заведоха дело, за да спрат развитието на индустриален парк, като обвиниха правителството, че пренебрегва съображенията за околната среда и шума. Това тревожи някои представители на отбранителния сектор, които смятат, че правните и бюрократични пречки пред производството на оръжие може да забавят процеса в критичен момент.

За украинските производители на оръжие, свикнали да работят със скоростта на войната, приспособяването към новото положение също може да се окаже трудно.

„Основното предизвикателство е прекомерната бюрокрация на европейския пазар“, казва Игор Криничко, главен изпълнителен директор на Skyassist. „Понякога виждаме, че някои от изискванията на европейските лицензионни системи не съответстват напълно на изискванията на реалните бойни действия“, допълва той.