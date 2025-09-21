Руските МиГ-31 над Естония са игнорирали сигналите на колегите си от НАТО

Руските пилоти на МиГ-31, навлезли във въздушното пространство на Естония, са игнорилали сигналите, отпратени от колегите им от НАТО, съобщават естонски военни пред AP. Именно това е обяснението защо изтребителите са прекарали 12 минути в небето над Естония, посочва полк. Антс Квиселг. Пилотите видимо са разбрали сигналите на пилотите на F-35, част от мисията "Въздушна полиция" на НАТО, вдигнати под тревога, но не са се съобразили с тях, сочат записи от разговорите между италианските пилоти.

Русия отхвърля заявленията за нарушение на въздушното пространство. Това обаче е видимо от данните на радарите и визуален контакт, казват властите в Талин. Според тях целта е да накара Запада да се откаже да предоставя системи за защита на Украйна преди зимните месеци, през които в Киев очакват масирани въздушни атаки срещу градове, енергийна и критична инфраструктура.

Естония посочва, че не е имало "военна заплаха" при навлизането на чуждите самолети, но това е четвъртото нарушение на въздушното пространство за тази година.

Трите руски изтребителя са летели от базата "Петрозаводск" в Карелия към Калининград. По своя път са били следвани от финландски изтребители, а над Естония са прихванати от F-35 и съпроводени до излизането им над международни води на Балтийско море.

Министърът на външните работи на Естония Магус Цахкна заяви пред АР, че толкова дълго нарушение на въздушното пространство на Естония не е имало от 2003 година насам - малко преди страната да се присъедини към НАТО.

Случилото се накара членове на алианса да заговорят за по-твърда реакция и дори беше припомнен инцидентът, при който беше свален руски самолет над Турция. Естонският министър на отбраната Хано Певкур обаче е категоричен, че тогава ситуацията е била много различна - руският изтребител е атакувал турски граждани на турска територия - паравоенна организация, разположена в близост до границата със Сирия.

Американският президент Доналд Тръмп все още не е реагирал с коментар за инцидента. При атаките с дронове по територията на Полша той изказа съмнение, че може да става въпрос и за грешка.

Британски изтребители реализираха тази нощ и първия полет над Полша в рамките на мисията "Източен страж", която беше активирана след инзидента в Полша с цел подсилване на Източния фланг на алианса, предаде Ройтерс.

В реч във Вирджиния в събота вечер Тръмп коментира, че не е доволен от случващото се в Украйна, както и че е вярвал, че добрите му отношения с руския президент Владимир Путин ще му помогнат да спре войната. Той посочи, че САЩ започват да добиват големи количества петрол, за да бъде свалена цената на петрола на пазарите, както и че това ще доведе до бърз края на войната. Тръмп призова европейските лидери да се присъединят към усилията му за намаляване на цената на петрола на международните пазари.

В петък (19 септември) цената на петрола се понижи с 1% и цената на американския лек суров петрол (WTI) падна под нивото от 63 долара за барел. Европейският "Брент", който е с по-високо качество и традиционно е по-скъп, се търгуваше за малко над 67 долара за барел.

Разчитаме, че САЩ и лично Доналд Тръмп ще положат усилия за мирно регулиране на конфликта, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Според него това е и целта на Русия, а Европа от своя настоява за продължаване на войната и ескалация.