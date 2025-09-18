Все повече американци застават зад Украйна, все повече руснаци искат мирни преговори

Лидерите на САЩ и Русия започват да пренебрегват общественото мнение, съдейки по данни от проучвания, провели се през август. Според тях подкрепата за Украйна в САЩ е на най-високото ниво за последните месеци, въпреки че американският президент Доналд Тръмп няма ясна позиция и често отправя остри критики към Киев в опит да постигне бързо прекратяване на огъня, без да се съобразява с последиците.

Проучване на общественото мнение, провело се през август от Университета в Мериленд по поръчка на Lawfare, показва, че 64% от американците са на страната на Украйна, а само 2% - на Русия. Подкрепата за Украйна се увеличава с 5 пункта спрямо аналогично проучване през март 2025 г. 54% от анкетираните са на мнение, че САЩ трябва да поддържат Киев "толкова, колкото е нужно" и за първи път, откакто се провеждат тези проучвания (март 2023 година), този отговор дават повече от половината анкетирани.

Прави впечатление, че подкрепата за Украйна сред републиканците расте.

Украйна се подкрепя и от двете партии в Конгреса. Преди дни и председателят на Камарата на представителите - близкия до Тръмп републиканец Марк Джонсън, коментира, че е крайно време за оказване на по-силен натиск на Русия за спиране на войната, но и заяви, че Камарата няма да работи "през главата на президента", а ще съгласува действията си с него и представителите на Сената - горната камара на Конгреса.

Проучването показва още, че американците сочат руския президент Владимир Путин като най-голямата заплаха за световния мир. Преди време анкета на Gallup пък показа, че украинският президент Володимир Зеленски е по-харесван сред американците от Доналд Тръмп и е един от малкото световни полици с позитивен рейтинг (т.е. одобрението надвишава неодобрението).

Анализаторите от Lawfare отбелязват, че при това положение желанието на Тръмп да сключи сделка с Путин за Украйна може да се сблъска не само с негативизма на европейските съюзници, но и с този на американците, включително и от собствената му партия.

Рекордна е поддръжката на мирни преговори в Русия

Проучване на независимата агенция "Левада" пък показва, че в Русия рекорден брой хора от началото на пълномащабната война поддържат провеждане на мирни преговори - 66%. Процентът на хората, които настояват за продължаване на бойните действия, съответно е на минимум - 27 на сто, посочва Forbes. За мирни преговори настояват най-често жените, младежите под 24 години и жителите от селските региони.

Войната вече засяга директно живота на руснаците - 58% от анкетираните потвърждават това, като 30% съобщават за загинал близък човек във войната.

В същото време военни анализатори в Украйна и от Института за изучаване на войната (ISW) отбелязват, че руските власти по-скоро се готвят за продължителна война. Според руското издание РБК своя пост напуска един от близките на Путин съратници - Дмитрий Козак, който е зам.-директор на администрацията на руския президент. Според медийни публикации той е един от малкото противници на войната в Украйна в Кремъл и настоява за мирни преговори. Все пак Козак не заявява публично тези свои позиции.

В момента на бойното поле руските военни се прегрупират за зимния сезон на бойното поле. Тече и подготовката за следващата офанзива през пролетта на 2026 г. Само 18% от украинците смятат, че войната ще приключи през тази година, показа пък проучване в Украйна.

Украйна ще получи ракети за Patriot и HIMARS за 1 млрд. долара от САЩ

САЩ одобриха продажбата на оръжия за 1 млрд. долара по програмата PURL, повърди и украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която беше на посещение в Киев. Преди ден Ройтерс съобщи за продажбата, позовавайки се на свои източници.

Става дума за два пакета на стойност по 500 млн. долара, които ще съдържат ракети за системите за ПВО Patriot и за залпов огън HIMARS, поясни още украинският президент.

Новата инициатива беше лансирана преди малко повече от месец и тя предвижда покупката на оръжия, финансирана с пари от съюзниците - основно европейските. Само за месец за програмата бяха събрани повече от 2 млрд. долара (от Нидерландия, Швеция и др.) и има обещани още 1,5 млрд. долара.

Русия атакува с авиобомби прифронтовите области

За серия от атаки с управляеми авиационни бомби по цели в прифронтовите области - Донецка, Сумска, Харковска и Запорожка, сочат данните на украинските ВВС. Атаката продължава с масиран удар с дронове, като сред целите са и обекти в Полтавска област. Според публикации в социалните мрежи в Полтавска област под обстрел е бил автосервиз. Данните за атаката в ранните часове на 18 септември се обобщават.

Руските военни кореспонденти съобщават за масирани удари с авиационни бомби около Покровск. Украинските анализатори обясняват тези операции с опит да се компенсира недостигащата артилерия, но и допълват, че въздушните удари не са алтернатива и не може да замени напълно работата на артилерийските части.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 43 дрона в нощта срещу 18 септември. Най-много от тях са над Ростовска (23) и Волгоградска област (11).

Русия губи контрол над зони около Покровск

Въпреки струпаните части в последните седмици Русия губи контрол над зони около град Покровск, съобщава украинският Център за отбранителни стратегии. Анализаторите отбелязват, че изпратените подкрепления идват от зони с интензивни боеве - Сумска и Курска област, което се потвърждава и от наблюденията на британското военно разузнаване. Украинците отбелязват, че допълнителните части вече са понесли загуби и това намалява ефективността им при очакваните близки боеве за града.

Има данни за прехвърляне на войски от Торецкото направление към Добропиля, но не им се дава време за възстановяване и не могат да окажат очаквания натиск по ураинските позиции, посочват анализаторите. ВСУ изпрати елитните части от Националната гвардия "Азов" в защита на тази част от бойното поле.

В последните два дни руските военни увеличават натиска в Лиманското и Сиверското направление, е видно от данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Руснаците атакуват Сиверск от три страни, търсейки слабости в отбраната, и правят опити за преминаване на р. Сиверский Донец. Смяната на посоката на настъплението обаче оголва позициите на руснаците в Боровското направление и украинците са контраатакували, възстановявайки контрола на части от региона.

Украинските военни анализатори наблюдават и струпване на войски в южните части - в Херсонска и Запорожка област. Руски военни кореспонденти също потвърждават, че предстоят тежки боеве в тези направления.

По данни на ВСУ към 22 часа на 17 септември са регистрирани 155 атаки по цялата фронтова линия. Руснаците са извършили 67 въздушни удара с 98 авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела. Най-интензивни са битките около Покровск, където са регистрирани общо 59 атаки, включително и със свързаното Новопавливско направление.

В Лиманското направление са регистрирани 15 бойни действия към 22 часа на 17 септември, а в Сиверското - 11. Продължават и опитите за разширяване на зоната на присъствие в Харковска област, където ВСУ съобщава за 11 битки към този час на миналото денонощие.