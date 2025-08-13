Елитна част на "Азов" се включва в отбраната на Покровск, обсаден от 17 месеца

Преди ден украински военни алармираха за усложняващата се ситуация в Покровското направление. Съобщенията сочеха, че заради изтощението на резервите и максималния натиск на руските военни, позициите около града и към Добропиля няма да издържат дълго.

В отговор елитната част на "Азов" - Първи корпус с командир Денис Прокопенко ("Редис") съобщи, че се включва в отбраната на Покровск. Обстановката е сложна и динамична, отбелязват от там и допълват, че са получили поръчение за действия и за блокиране на руснаците в определен район, както и че повече подробности ще бъдат дадени по-късно.

Украински военни анализатори отбелязаха преди дни, че проблемната зона в защита на града е на североизток - към Родинске, за което има има данни, че вече е окупирано от руснаците.

От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) също отбелязаха, че позициите в Покровското направление са подсилени. Руски щурмови групи са намерили пропуски в защитата и са опитали настъпление по-дълбоко в тила на украинците - към населените места Веселе, Рубижне и Кучерив Яр край Добропиля. Те обаче вече са спрени, казват от командването на украинската армия.

Русия насочва усилията си в три направления

Русия не успя да постигне целите си в Сумска област и сега насочва усилията си в три направления - Покровското, Новопавливското и в Запорожка област, коментира украинският президент Володимир Зеленски в разговор с журналисти. Военните потвърждават, че в Покровското и Новопавливското направление са струпани повече от 100 хил. руски военни и по брой превъзхождат значително защитниците.

Руски военни кореспонденти признават, че регистрираният напредък е постигнат от частичните пробиви на малки щурмови групи и не може да бъде наречен пълномащабно настъпление на този етап. Те отбелязват, че трябва да бъдат увеличени усилията си, за да затворят пръстена около Покровск и Добропиля, прекъсвайки връзките на украинската армия.

Пробивите са рискови операции дълбоко в тила, а щурмовите групи са изолирани и могат да получат подкрепление и доставки само с дронове. Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че тази операция е резултат от същественото развитие на дроновете. Военните анализатори посочват, че пробивите трудно ще доведат до сериозен напредък, но все по-ефективната работа на руските дронове изисква внимание.

Покровск за 17 месеца

Опитите за превземането на Покровск продължават вече 17 месеца и преди ден в града затвори последният магазин. Местните власти съобщават, че в Покровск са останали към 1300 души, а в момента евакуацията е изключително затруднена заради обстрелите. Сводката на ВСУ за 1266-ия ден от началото на пълномащабната война сочат, че през миналото денонощие в това направление, както и в свързаното с него Новопавливското направление са регистрирани 75 директни бойни сблъсъка.

Интензивни са боевете и край Лиман, където са водени 23 битки. В Курска и Сумска област ВСУ съобщава за 17 сблъсъка, като руснаците са нанесли удари с 28 управляеми авиационни бомби.

Като цяло на 12 август са регистрирани 165 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила и 89 въздушни атаки със 183 авиационни бомби, както и 5100 артилерийски обстрела.

Сводката на ВВС сочи, че през нощта Русия е изстреляла 49 дрона и две балистични ракети "Искандер - М" или севернокорейския еквивалент KN-23. Със силите на ПВО и системите за радиоелектронна борба са унищожени 32 дрона и двете ракети.

Кремъл иска споразумение само със САЩ, без Украйна и Европа

За Кремъл е от съществено значение да постигне споразумение за края на войната в Украйна само със САЩ, без участието на Европа и Украйна, коментира Дмитрий Суслов, зам.-директор на Центъра за европейски и международни изследвания към Висшето училище по икономика и експерт по руско-американските отношения, пред италианското издание Corriere della Serra. Според него това е една от причините Аляска да бъде избрана за място на срещата между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин - далеч от Европа и Украйна.

От Белия дом потвърдиха, че срещата между двамата президенти е по искане на Владимир Путин и едно от условията е да не участва Володимир Зеленски.

Суслов предполага, че Путин ще предложи Украйна да се изтегли от Донецка и Луганска област, а в замяна Русия ще напусне Сумска, Днипропетровска и Харковска област (където има минимално присъствие). В Запорожка и Херсонска област бойните действия да бъдат спрени по линията на съприкосновението. Без коментар остава забраната за членство на Украйна в НАТО и демилитаризацията на страната.

Ако това не бъде прието от Киев, тогава предложението на Русия е САЩ изцяло да изтеглят своята подкрепа за Украйна, включително и да не продават оръжия на Европа, които да бъдат доставяни в Украйна. Това ще ускори поражението на Украйна и ще доведе до пълен колапс страната, казва Суслов.

Тръмп обаче ще излезе от трудната ситуация, в която се е поставил, искайки Китай, Бразилия и Индия да спрат да купуват руски петрол, смята руският политолог. Вторичните санкции за тези държави могат да вкарат САЩ в сериозна търговска война и затова Суслов смята, че американският президент ще се съгласи с руските идеи.

Решения за Украйна без Украйна са невъзможни

Двамата президенти в Аляска могат да договорят само своите отношения, но не могат да решават нищо за Украйна, заяви в разговор с младежи украинският президент Володимр Зеленски. "Решения за Украйна, без Украйна са невъзможни и никой няма да ги приеме", посочи той и допълни, че войната е за независимоста на Украйна и украинците вече са я спечелили.

Всъщност и европейските лидери имат роля, която не може да бъде заобиколена - голяма част от санкциите, които Русия иска да бъдат премахнати, като например срещу банковия сектор, зависят само от Европа, а не от САЩ.

Пред журналисти украинският президент обясни още, че Украйна няма да изведе войската си от Донбас, защото това би дало на Русия плацдарм за настъпление към Харков и Днипропетровска област, както и отправна точка за нова война, както беше с Крим. Според информацията, която е получил украинският президент, предложението на Русия за изтегляне от Донбас е свързано само с ангажимент за прекратяване на огъня в другите области, не с обмен на територии. Според източници на The Wall Street Journal Москва предлага временно прекратяване на огъня, за да могат да се проведат избори в Украйна и след това да подпише мирен договор с новата власт в страната.

Зеленски беше категоричен, че Европа трябва да присъства на мирни преговори между Украйна и Русия, защото единствено европейските лидери са дали на Киев гаранции за сигурност.

По-късно дне (13 август) европейски лидери и Володимир Зеленски ще проведат виртуален разговор с американския президент Доналд Тръмп, за да бъдат дискутирани позиции за срещата в Аляска. Срещата е организирана от германския канцлер Фридрих Мерц.