В САЩ харесват Зеленски повече от Тръмп и не приемат натиска за отказ от територии

Експресно проучване на общественото мнение в САЩ, извършено от The Economist/YouGov между 15 и 18 август, показа, че американците не приемат натиска Украйна да предаде територии на Русия в замяна на мира. 68% от анкетираните отговарят с "николко" на въпрос колко територии да предаде Киев в замяна на мир. 21% отбелязват, че не са сигурни и само 5% смятат, че Украйна трябва да предаде "някаква част" от територията си на руснаците.

Тази позиция е в пълно противоречие с мнението на Белия дом. Президентът Доналд Тръмп многократно повтори, че Украйна трябва да приеме "обмен" на територии - термин, който не е коректен, защото визира територии, които са украински.

Нещо повече - проучване на Gallup показа, че в САЩ Володимир Зеленски има по-висок рейтинг от този на Доналд Тръмп. Данните показват, че 52% от анкетираните имат позитивно мнение за украинския президент спрямо 41% за Доналд Тръмп. Зеленски има и по-малък процент неодобрение - 34% спрямо 57% за Доналд Тръмп.

Проучването обхваща мнението на американците за 14 личности, сред които и световни лидери и американски политици. Според него американците имат най-голямо доверие в папа Лъв ХІV, който е американец. Втори се нарежда Зеленски и трети е сенаторът Бърни Сандърс. Само те имат и положителен рейтинг, тоест процентът на одобрение е над този на неодобрение.

Проучването показва, че основните играчи в Белия дом - президентът, вицепрезидентът и държавният секретар, губят доверието на американците спрямо януари, когато встъпиха в длъжност. Най-видимо е разочарованието от Марко Рубио, чийто рейтинг на доверие спада от 41% до 31%.

Нови две седмици - САЩ засилват натиска за лидерска среща

До две седмици ще стане ясно ще бъдат ли изпълнени уговорките по време на срещите в Аляска и Вашингтон, каза американския президент Доналд Тръмп в подкаста на Тод Старнъс в The Truth Network. "Може да се наложи да сменя тактиката, но ще видим. При всички случаи ще разберем скоро" , допълни още Тръмп.

Междувременно Русия нанесе третия най-масиран въздушен удар от началото на войната, използвайки и ракета "Циркон". Крилати ракети удариха по завод за производство на битова електроника, собственост на американска компания. Според украинските власти атаката е умишлена и е провокация за САЩ.

В последните часове американският президент засилва натиска към Русия, след като сигналите от Москва са, че руският президент не е готов нито на отстъпки, нито на среща с Володимир Зеленски. Руската позиция е, че отправна точка на преговори трябва да е споразумението от Истанбул през 2022 година, което премахва "първопричините" за войната. Но исканията на Русия тогава се приемат като капитулация за Украйна и няма гаранции, че страната ще може да бъде неутрална държава след това.

В пост в Truth Social Тръмп сподели снимка от разговора си с Путин в Аляска, на която повтаря жестове на Ричард Никсън към Никита Хрушчов по време на Карибската криза. Доналд Тръмп разкритикува и политиката на предшественика си Джо Байдън, който не позволи на Украйна да атакува на територията на Русия със западните оръжия. "Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш войната, без да атакуваш нападащата те държава", написа той в своята социална мрежа Truth Social.

Зеленски: Да не отслабваме дипломатическия натиск

Президентът на САЩ е прав, че войната не може да бъде спечелена в отбрана, но не трябва и да намаляваме дипломатическия натиск, коментира украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1275-ия ден от началото на пълномащабната война. Той обърна внимание, че Русия трябва да бъде принудена да води преговори, и то такива, каквито могат да доближат мира.

След срещата си в понеделник (18 август) съюзниците на Украйна работят за гаранции за мир, включително и разполагане на контингент в Украйна, което обаче се отхвърля от Москва. От изявления на Кремъл става ясно, че няма да се откажат от максималистичните си искания, включително да им бъде предаден Донбас, въпреки че Украйна показва готовност за компромиси по териториите по линията на съприкосновението.

Руската позиция - Украйна не се нуждае от гаранции за сигурност

След срещата във Вашингтон западните съюзници на различни нива дискутират конкретни планове за защита на Украйна от ново нападение. Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирский съобщи в социалните мрежи, че е обсъдил планове за военни действия със съюзниците и те ще бъдат представени и на политиците. Според Ройтерс се обсъжда разполагането на военни контингенти, които ще бъдат под командването на САЩ. Вашингтон няма да разполага войници, но ще подкрепя военните - вероятно по въздуха.

Според бившия президент на Русия Дмитрий Медведев Украйна не се нуждае от такива гаранции, а Русия никога няма да приеме международни войски на територията на Украйна. Външният министър Сергей Лавров по време на брифинг заяви, че гарант за сигурност трябва да бъдат страните от Съвета за сигурност на ООН, Германия и Турция. Тоест в групата с държавите, които да подкрепят Украйна при нова руска агресия ще бъде и Русия, която ще има право да блокира решения в отговор на ново нападение.

Русия отдавна не е използвала бронирана техника на бойното поле

Русия отдавна не е използвала бронирана техника в опит за напредък на фронтовата линия. Тези атаки бяха ефективно спирани от украинските дронове, отбелязва Институтът за изучаване на войната. Настъплението в последните месеци се осъществява от малки щурмови групи, които използват термозащитни средства, за да не бъдат засечени от дронове. Те се събират в сборен пункт и чакат подкрепление, за да бъде извършено по-мащабно нападение по украинските позиции.

Такава е тактиката за повечето позиции на фронтовата линия, включително и по най-горещата - Покровск. Украински военни съобщават, че натискът на руснаците около Костянтинивка и Добропиля остава, търсейки слабостите на украинците. Украинците са успели да изчистят повечето руски позиции и да спрат пробива около Добропиля.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили показва, че половината от атаките са в опит за окупирането на Покровск. През миналото денонощие в този регион са регистрирани 78 директни бойни действия. Интензивни са боевете в Лиманското направление, където по данни на украински военни има струпване на големи части, но от доброволци, които нямат добра подготовка.

Като цяло през миналото денонощие ВСУ съобщава за 157 битки на бойното поле. Русия е нанесла и 75 въздушни удара със 125 управляеми авиационни бомби. Регистрирани са и още към 5700 артилерийски обстрела и удари с 5800 fpv-дрона по позиции на фронтовата линия и близките населени места.

Украинските ВВС отбелязват за изстреляни 55 дрона към обекти в Донецка, Днипропетровска, Харковска област, както и в към Запорожието. Системите за ПВО и средствата за радиоелектронна борба са унищожили 46 от тях.

Украинските дронове отново спряха доставките на петрол по "Дружба"

Украинските безпилотни части отново са атакували съоръжения по петролопровода "Дружба" в Брянска област (станция "Унеча") и доставките за Унгария и Словакия отново са спрени. В началото на седмицата част от инфраструктурата беше разрушена, но преди ден доставките бяха подновени.

Унгария вече поиска подкрепа от Брюксел заради украинските атаки. В Киев позицията е, че Русия е започнала войната и натискът трябва да е срещу Москва. В ЕК при предишни проблеми с доставки на руски петрол отбелязаха, че това не е заплаха за националната сигурност, защото и двете държави могат да намерят алтернативни източници на петрол, както го направиха всички останали държави в ЕС.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожени 54 дрона, като 19 от тях над Брянска, а 11 - над Волгоградска област.

Италия арестува заподозрян за взривовете по "Северен поток"

В Италия беше арестуван украински гражданин по подозрения за взривовете по "Северен поток" през септември 2022 година. Според медийни публикации той е пенсиониран служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и бивш военен от украинската армия. Германската прокуратура, по чието искане е извършен арестът в Римини, посочва името на заподозрения - Серхий К., и допълва, че е част от група, наела яхта в Рощок, и за която се смята, че е замесена в експлозиите.

Досега Украйна отрича да е замесена в случая, а руските власти по-скоро търсят отговорност от САЩ и Великобритания за експлозиите. CNN отбелязва, че италианските власти потвърждават за ареста, но без повече подробности, а Министерството на външните работи на Украйна не са отговори на запитване за коментар.

При експлозиите през септември бяха разрушени три от четирите тръби на проекта за пренос на газ по дъното на Балтийско море.