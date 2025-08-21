Русия атакува с ракети "Кинжал" и "Циркон" Украйна, горят енергийни обекти

Русия удари с ракети "Кинжал" западните части на Украйна в една от най-масираните въздушни атаки с дронове и различни видове ракети тази нощ. В района се намират газохранилищата на страната. Сред целите на крилатите ракети в западна Украйна е Луцк, където има военна авиобаза, Ровне, Лвов и Ивано-Франковск.

Има съобщения за мащабни поражения по газовата инфраструктура и по останалите части на страната. По данни на руските военни кореспонденти в Павловград (Днипропетровска област) е взривена газоразпределителна станция. Обект на газовата инфраструктура е атакуван в Харковска област, както и в Измаил, където се намират съоръженията на Трансбалканския газопровод.

На масиран обстрел с дронове е подложена и украинската столица, показват данните на украинските ВВС. Те съобщават още за вдигнати самолети Ту-95 и МиГ-31 в ранните часове на 21 август, както и за изстреляни ракети "Калибър". Руски военни кореспонденти съобщават за изстреляна ракета "Циркон" от акваторията на Черно море към инфраструктурни обекти в Сумска област.

Украинските власти обявиха "информационна тишина" за атаката. Сводката ВВС отбелязва една "неидентифицирана ракета", изстреляна от Крим тази нощ. Данните сочат още, че в атаката са участвали 574 дрона,. от които със средствата за ПВО и за радиоелектронна борба са унищожени 544 дрона от различни видове. Русия е изстреляла и четири ракети "Кинжал", две балистични ракети "Исканедр - М", както и 19 крилати ракети Х-101 и 14 "Калибър". ВВС отбелязват свалянето на една рекета "Кинжал", както и 18 ракети Х-101 и 12 "Калибър".

Спря блок на Нововоронежката АЕЦ

Руската компания "Росенергоатом" съобщи за сработила автоматична система, изключила един от блоковете в Нововоронежката АЕЦ. Няма информация за причините, но спирането на реактора влошава ситуацията с електроснабдяването във Воронежката област. Украински дронове поразиха подстанция около населеното място Журавка, която снабдява с електроенергия жп инфраструктура. Спрени са близо 20 влака, включително и товарни.

Дронове нанесоха сериозни щети и по Новошахтинската рафинерия в Ростовска област. Това е най-голямото нефтопреработвателно предприятие в южните части на Русия. Спиране на работата му значително влошава ситуацията с доставките на горива в страната.

Цената на бензина в Русия достига рекорди на стоковата борса в Санкт Петербург, а по бензиностанциите вече има недостиг и опашки. В някои региони горива се продават с купони и само за нуждите на предприятия.

Местните власти съобщават за взривове в Крим - около авиобазата "Южни" край Севастопол, както и за силни пожари около жп инфраструктура в Джанкой. Руското Министерство на отбраната съобщава за 49 унищожени дрона, сред които 21 над Воронежка и 7 над Ростовска област. Свалените дронове над Крим са четири, а над акваторията на Черно море - още два.

Русия и Западът имат различни визии за гаранциите за сигурност за Украйна

По време на срещата във Вашингтон европейските съюзници и САЩ започнаха да дискутират гаранциите за сигурност за Украйна, в които ще имат ангажимент (макар и явно минимален) и САЩ. Според изявленията на американския президент Доналд Тръмп и Москва е готова да приеме такива гаранции.

Но и двете страни имат различни разбирания какво точно представляват тези гаранции за сигурност, пише Newsweek. Александър Чеков, преподавател в Московския държавен институт за международни отношения, коментира пред изданието, че на Запад под гаранции за сигурност се разбира ангажимент на западните съюзници за подсилване на украинската армия - продажба на оръжия, военно-техническо сътрудничество и дори разполагането на военни контингенти в Украйна.

Русия тълкува гаранциите за сигурност не като западни ангажименти за Украйна, а многостранна система от ангажименти, в която участва и самата тя, както и някои от големите държави извън евроатлантическия алианс (например Китай).

Това потвърждава и коментар на Сергей Лавров преди посещението му в Йордания, който посочи, че обсъждане на гаранции за Украйна без Русия са безсмислени, както и че Москва отхвърля всички дискутирани в момента варианти.

"Европейско НАТО" за Украйна

По време на срещата във Вашингтон италианският премиер Джорджа Мелони предложи защита на Украйна от "типа на Член 5" от договора на НАТО, който предвижда обща защита. Според източници на Bloomberg идеята се състои в ангажимент в рамките на 24 часа съюзниците да решат да предоставят военна и финансова помощ за Украйна, както и санкции срещу Русия, ако тя реши да нападне отново.

По този начин Рим признава, че членството на Украйна в НАТО не е на дневен ред, но предлага защита, подобна на тази, която предоставя Алианса на своите членове, която ще бъде осигурена от държавите, които решат да предоставят гаранции за сигурност на Украйна. В Белия дом такива намерения засвидетелстваха водещите европейски държави - Великобритания, Франция, Германия и Италия, а САЩ отбелязаха, че ще ги поддържат.

Пред Fox News вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира, че основната част от гаранциите за Украйна ще бъдат дадени от Европа.

Според Bloomberg като част от гаранциите могат да бъдат изпратени и френски и британски военни. В интервю за Fox News преди ден американският президент Доналд Тръмп заяви, че американски войници няма да бъдат изпращани в Украйна, но западните контингенти могат да разчитат на помощ, например "въздушна подкрепа", макар и да не уточни какво точно означава тя.

Русия се прегрупира и насочва още сили към Добропиля

Руските военни се прегрупират и опитват да задържат и последните си позиции около Добропиля, сочат данни на украинския Център за отбранителни стратегии. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават, че пробивът в последните дни е отразен, спрени са опитите за блокиране на пътя Добропиля - Краматорск и също така отбелязват ефективната работа на Първи корпус на "Азов", който беше изпратен като подкрепление в това направление.

Украинските военни анализатори отбелязват също така, че ВСУ може да обкръжи щурмови групи около Заповидне и Маяк - по един от фланговете около Покровск.

Данните на Генералния щаб на ВСУ за 1274-ия ден от началото на пълномащабната война показват, че Покровското и Новопавливското направление остават най-горещите точки на фронтовата линия. Регистирани са 81 бойни действия, което е почти половината на фронтовата линия. Гелокализирани кадри потвърждават връщането на Петривка, отбелязва Институтът за изучаване на войната (ISW). Руснаците могат да опитат пробив от север - откъм Мирнохрад, посочват още военните анализатори.

Няма значителни промени на фронтовата линия в Сумска област, където по данни на украинските военни са останали само два руски "джоба" на територията на областта. ВСУ съобщава за четири битки и 40 управляеми авиационни бомби в това направление, което обединява и украинските позиции в Курска област. Руснаците продължават и с опитите си за окупиране на Часов Яр и Торецк.

Интензивни са битките към Лиманското направление, където през миналото денонощие са регистрирани 33 атаки.

Като цяло ВСУ съобщава за 167 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила 61 въздушни удара със 127 авиационни бомби, както и 5400 артилерийски обстрела по различни части на фронтовата линия. Използвани са и близо 6000 fpv-дрона, показа още сводката.