В Русия се опасяват от десант в Крим след представянето на дрона "Толока"

Прифронтовите зони са под непрекъснати атаки от Украйна, а военното им разузнаване (ГУР) систематично унищожава средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) в Крим, отбелязват руски военни кореспонденти и допълват, че войната започва да се приближава към Русия след близо четири години активни военни действия.

В руските канали в Telegram се появиха опасения, че атаките към Крим са подготовка за десант на полуострова, който да изтегли руските военни резерви от фронтовата линия. Руснаците обръщат внимание и на засилваща се диверсионна дейност на свързани с Украйна жители на Крим.

Преди дни Украйна показа своя нов подводен дрон - "Толока", който също се приема като сериозна заплаха към Крим. Според коментари той може да бъде използван срещу основите на Кримския мост.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 19 свалени дрона в нощта срещу 21 септември. 12 от тях над Крим, а 4 - над Черно море. В социалните мрежи се съобщава за взривове край Симферопол, където се намира военна авиобаза.

"Толока" се модернизира

Преди време украинският президент Володимир Зеленски представи пред европейски лидери разработката за подводен дрон "Толока" с дължина от малко над 2 м. Оказа се обаче, че това е само една от модификациите. Преди ден Украйна показа най-големият от тях - с дължина 12 м и способен да измине 2000 км. Бойната му глава е от 5000 кг. Други модели на дрона са с дължина между 4 и 6 и с бойна глава между 500 и 1200 кг.

Снимка: President.gov.ua

Западни военни анализатори коментират, че ударите в тила на Русия са украинското средство да бъдат принудени руснаците да преговарят за мир. Според Forbes координираните удари по руската енергийна инфраструктура през август и през септември са част от успешната тактика за пренасяне на войната на руска територия. Киев не се нуждае от одобрението на Запада, за да атакува руските цели със собствените си оръжия.

Според руски военни анализатори Министерството на отбраната на Русия сваля 95% от украинските дронове. Сателитните снимки обаче показват, че атаките към рафинериите са успешни, а изчисленията на наблюдатели сочат, че през август и септември със 17-20% е ограничен капацитетът за преработка на петрол в Русия. Това води до недостиг на горива във все повече региони на Русия.

Преди ден под ударите отново попаднаха рафинериите в Саратовска област и Новокуйбашевската рафинерия в Самарска област. И двата обекта са собственост на "Роснефт". Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи и за поражения по магистрална инфраструктура за пренос на петрол в Самарска област. По нея се извършва част от доставките за износ на основиня руски сорт "Уралс".

Руските дронове атакуват логистичните връзки на украинската армия

В последните месеци руските fpv-дронове атакуват активно логистичните връзки на украинската армия. Това принуди украинците да променят тактиката си - изградени са коридори със защитни мрежи, доставките се осъществяват през нощта и с малки превозни средства, което води и до недостиг за предните позиции, пише The Wall Street Journal.

През тази година Русия направи редица промени в своите fpv-дронове, които вече не зависят от сателитните данни, използвайки оптични нишки, и са с далекобойност от малко над 30 км.

Преди удари по логистиката с дронове са били редки, но вече са систематични и ограничават доставките и за градовете в районите близо до фронтовата линия, разказват украински военни пред изданието. Даните на ВСУ също потвърждават увеличеното използване на тези дронове през летните месеци.

Кремъл използва страха, за да принуди Запада да приеме руските условия

Зачестилите провокации - навлизането на руските МиГ на естонска територия, дроновете на територията на Полша и Румъния, са опит на Русия да накара Запада да се откаже от подкрепата за Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници в Кримъл. Според тях Москва планира и увеличаване на атаките към украинската енергийна и критична инфраструктура.

Според Института за изучаване на войната (ISW) тази статия всъщност е резултат от целенасочено "изтичане на информация", опитвайки се да накара западните партньори да приемат, че руската военна победа е неизбежна и да създаде паника сред украинците. Военните анализатори отбелязват, че тактиката на Кремъл е да всее раздор между САЩ и Европа и така да отслаби и подкрепата за Украйна.

Ще бъде ли свален следващия руски изтребител, нарушил небето над НАТО?

Нарушението на въздушното пространство е претекст за активиране на защитни механизми, които в крайна сметка могат да доведат до свалянето на нарушителя, каза чешкият президент Петр Павел в интервю за чешката Echo 24. Коментарът му е по повод навлизането на три руски изтребителя МиГ-31 на територията на Естония в петък. Според естонските военни те са били на територията на страната в продължение на 12 минути и са го напуснали, когато са били прихванати от F-35, участващи в мисията на НАТО "Въздушна полиция".

Руските власти отричат трите изтребителя да са навлизали над територията на Естония. Те са извършвали рутинен полет от Карелия към Калининград и не са нарушавали граници на чужди държави.

Ройтерс обаче съобщи, че има достъп до снимков материал, доказващ навлизането на руските самолети над територията на Естония.

Според Павел руската операция е изключително безотговорна, защото свалянето на изтребител би била ескалация, която не е желаната нито от НАТО, нито от Русия.

Инцидентът от петък беше обявен за "безпрецедентна провокация" от повечето европейски лидери. Естония задейства и чл. 4, който предвижда консултации на страните в НАТО, които се очаква да се проведат в началото на новата седмица.

Освен Чехия и други членове на НАТО отправят предупреждения към Русия. Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене припомни в пост в социалните мрежи за свалянето на руски Су-24 от Турция през 2015 година над граничен район със Сирия. Според медийни публикации до този случай се е стигнало след няколко нарушения, след които Анкара е предупредила, че следващият път нарушителите ще бъдат свалени.

Забавяне на интензивността на бойните действия

Сводката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1305-ия ден от войната показва леко забавяне на интензивността на бойните действия. През изминалата седмица имаше дни с по и малко над 200 бойни сблъсъка. През последното денонощие са регистрирани 151. Русия е извършила 71 въздушни удара със 120 управляеми авиационни бомби. ВСУ съобщава и за 4700 артилерийски обстрела и използвани над 6300 fpv-дрона.

Почти половината от атаките са в най-горещата точка на фронтовата линия - Покровск. ВСУ съобщава за 74 бойни сблъсъка в Покровското и свързаното с него Новопавливско направление. Руски военни кореспонденти съобщават за опити за отрязване на руски части в Золотий Колодяз.

Интензивни остават боевете и в Лиманското направление, където са регистрирани 15 атаки.

Руснаците напредват в Торецкото направление. След повече от две години опити руските части контролират почти изцяло Торецк като украинците запазват позиции в покранините. ВСУ съобщава за 15 бойни сблъсъка в тази част от фронтовата линия през миналото денонощие.

На 21 септември 2022 г. Москва обяви частична мобилизация

На 21 септември 2022 година Русия обяви частична мобилизация, която не беше добре приета в руското общество. След това в Кремъл решиха да набират доброволци, стимулирани с финансови и други бонуси. Според оценки на руски военни кореспонденти част от мобилизираните все още са на бойното поле и скоро няма да могат да се завърнат по домовете си.

По данни на украинския Център за противодействие на дезинформацията през второто тримесечие по тази схема договори с руската армия са подписали към 38 хил. души. По същото време на 2024 година договорите са повече от 92 хил. Именно тогава започна щедрото разплащане с доброволците за войната.

Анализатори отбелязват и недостига на работници за редица сектори в руската икономика, изтеглени от войната - на бойното поле или във военната индустрия.