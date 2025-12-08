Растящите дългове на германските доставчици на авточасти хвърлят сянка върху индустрията

ZF Friedrichshafen, водещ германски производител на автомобилни компоненти, в чийто списък с клиенти изпъкват имената на BMW и Volkswagen, отбеляза скок в разходите си за рефинансиране на дълга, което показва как проблемите на германската автомобилна индустрия се разпространяват каскадно върху доставчиците, пише Bloomberg.

Лихвените проценти по последната продажба на петгодишни еврооблигации на компанията скочиха до 7% в сравнение с 2% при подобна сделка през 2019 г., когато преобладаваха ниските лихви. Увеличените разходи по кредитите допълнително задълбочават финансовите затруднения, които накараха ZF да се насочи към съкращения на хиляди работни места, включително в подразделението си за електрически превозни средства.

Очаква се по-високите лихви да се задържат, тъй като компанията има годишен дълг от над 2 млрд. евро с падеж от 2027 до 2030 г. Всеки кръг на рефинансиране води до значително по-високи разходи по заеми, които подкопават тънките маржове в деликатен момент за сектора.

Дългът на ZF може да се проследи до две големи придобивания на обща стойност около 20 млрд. долара, предназначени да добавят продукти за електрически и софтуерно дефинирани превозни средства. Но тъй като преходът към електромобили е в застой, а китайските конкуренти се разширяват на пазара, ZF и други германски доставчици като Robert Bosch се готвят за продължителен спад. И двете компании засилват усилията си за преструктуриране, съкращавайки общо 27 хил. работни места до 2030 г.

Компанията вече трябваше да промени условията по някои от банковите си задължения, за да избегне риска от неизпълнение, тъй като резултатите ѝ се влошават. Задълженията за рефинансиране възлизат на над 13 млрд. евро до края на десетилетието.

В коментари, изпратени до Bloomberg, компанията заяви, че отчита стабилно търсене по време на последните пласирания на облигации и е в добра позиция да се справи с предстоящите крайни срокове за рефинансиране. Германският ѝ бизнес се преструктурира, за да засили конкурентоспособността си.

„Свидетели сме на опасна тенденция: компаниите намаляват инвестициите, преместват производството си в чужбина и съкращават работни места“, коментира Барбара Реш, член на надзорния съвет на ZF и ръководител на профсъюза IG Metall в Баден-Вюртемберг. „Рискуваме да загубим индустриалната си същност – а с нея бъдещата конкурентоспособност на страната ни“, предупреждава тя.

ZF отчете спад в продажбите през първите девет месеца на годината и оперативен марж за третото тримесечие от едва 2,3%. Макар тримесечната печалба от 207 млн. евро да е нараснала над два пъти на годишна база, през ноември компанията предупреди, че трансформацията ще продължи да оказва влияние върху възвръщаемостта.

С традиционно силно продуктово портфолио в многостепенни трансмисии, които не са необходими в електрическите модели, ZF е в центъра на мащабна промяна в мрежата от доставчици на Германия. Компанията се опитва да преработи гамата си от предложения, но не може да се адаптира към постоянно променящите се пазарни условия.

През 2019 г. ZF плати 7 млрд. долара за покупката на Wabco, производител на спирачни, окачващи и предпазни системи, използвани в камиони и автобуси. Няколко години по-рано групата сключи подобна сделка с покупката на TRW Automotive за 12,9 млрд. долара. След закупуването на TRW и бързото намаляване на дълга, смущенията, причинени от пандемията, кризата с веригата на доставки на чипове и скокът в лихвените проценти ограничиха способността на ZF да се справи с трупащия се дълг.

