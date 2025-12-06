Европа е изправена пред най-трудния момент в опитите си да избегне разрив със САЩ

Посланието не можеше да бъде по-ясно. В Стратегия за национална сигурност на САЩ, подписана от президента Доналд Тръмп, Белият дом заяви, че Европа рискува да бъде заличена, ако не промени своята култура и политика, пише Bloomberg.

За британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц моментът, в който ключовият им съюзник отправи последната си критика – много подобна на скандалната реч на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Мюнхен през февруари – беше показателен. Тя дойде точно когато войната на Русия в Украйна навлиза в потенциално решаваща фаза.

Европейските лидери са дълбоко загрижени от усилията на САЩ да сключат споразумение, което е изготвено с Русия и би представлявало капитулация от страна на Запада. Това разби доверието в администрацията на Тръмп на континента и повдигна по-съществени въпроси: Трансатлантическият алианс се разпада – може ли Европа да се защити сама?

Европейските дипломати понякога сравняват управлението на политиката на Тръмп по отношение на Украйна с каране на влакче в увеселителен парк. В момента те се взират в особено стръмен спад.

Съюзниците на Киев се надяваха, че Украйна е в „по-добра позиция“, каза Стармър пред Bloomberg през октомври. Те бяха преодолели скандала в Овалния кабинет между Тръмп и президента Володимир Зеленски и срещата му в Анкъридж с руския президент Владимир Путин. Изглеждаше сякаш САЩ са готови да заемат по-твърда позиция спрямо Москва, налагайки санкции на големите енергийни компании.

Ако Киев бъде подкрепен военно и финансово през зимата, поддръжниците на Украйна очакват икономическите проблеми на Русия да се засилят през следващата година, което би лишило Путин от преговорната му сила.

Европейските официални лица обаче винаги са били наясно, че ще има и други сътресения. Миналия месец се случи именно такова. Появи се нов американско-руски мирен план, който ги принуди да прибегнат отново към стратегията си да приветстват публично американските усилия и да разчитат на Путин да ги провали.

Този подход сега се тества до краен предел. И не е ясно дали има план Б.

Разкритието на Bloomberg News, че американският пратеник Стив Уиткоф е посъветвал Русия как да представи план за Украйна на Тръмп, накара много хора в Европа да загубят доверие в преговарящите на президента. Макрон е изразил това по време на разговор между европейски лидери, за който съобщи Der Spiegel, като според информациите е предупредил, че САЩ може да са напът да „предадат“ Украйна. Мерц е обвинил американците, че „играят игри“.

Междувременно в своя стратегически документ САЩ заявиха, че европейските официални лица „имат нереалистични очаквания за войната“ и изразиха съжаление, че континентът страда от „липса на самочувствие“, което е най-очевидно в отношенията му с Русия.

За Великобритания предизвикателството е особено остро: Стармър се е опитал да позиционира Великобритания като водещ съюзник на Украйна и европейската страна, която е най-близо до САЩ. Уникалният характер на преплетеното военно и разузнавателно партньорство означава, че за Лондон разрив в т.нар. специални отношения е немислим.

Това е една от причините, поради които се смята, че Обединеното кралство реагира по-спокойно спрямо действията на Тръмп в сравнение с някои от европейските си партньори. Британски официални лица отбелязват, че твърденията за предстоящо споразумение са се оказали неоснователни, че Путин изглежда е отхвърлил предложенията на САЩ по време на среща с пратениците на Тръмп тази седмица и че планът изглежда е бил променен поне леко в полза на Украйна.

Но европейците виждат потенциално различна динамика този път. Европейски дипломати съобщават, че комуникацията със САЩ и Украйна напоследък не е лесна. Те също така са все по-подготвени за перспективата Тръмп да се оттегли, ако не успее да постигне споразумение.

„Остава рискът САЩ да се оттеглят от целия въпрос и да оставят на европейците да се справят с него“, казва Джон Форман, бивш британски военен аташе в Москва и Киев. „Декларациите, че ще „стоим рамо до рамо, колкото е необходимо“, не са стратегия. С оттеглянето на САЩ, Европа ще трябва да реши дали може да си позволи да продължи да подкрепя Украйна военно и финансово.“

Междувременно Зеленски е под натиск както от САЩ, така и от вътрешен корупционен скандал, който доведе до промени в екипа му, а това потенциално отслабва способността на Киев да се противопостави на лоша сделка, коментира официален представител.

Остава неясно и дали Европа ще успее да изработи жизнеспособен план за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна. Предложението да се използват замразените активи на руската централна банка за финансиране на Киев остава несигурно, блокирано от Белгия и оспорено от САЩ. Мерц се противопостави на всякакви опити на САЩ да вземат парите за себе си, като предупреди, че „няма възможност да оставим парите, които мобилизираме, на САЩ“.

Основната цел на континента е да се избегне ситуация, в която осакатеният Зеленски ще бъде принуден от САЩ да изтегли войските си от украинския Донбас и да се съгласи на сделка без сериозни американски гаранции за сигурност. Европейските официални лица казват, че това не би било справедлив мир и би насърчило само бъдеща по-широка война с Русия. Делегации от континента ще пътуват до САЩ в следващите дни, за да обсъдят състоянието на преговорите.

Европа – и по-специално Обединеното кралство – все още се надява, че Тръмп ще се върне към позицията си от октомври, ще разгледа Путин като пречка за мира и ще засили натиска върху руската икономика. Но лидерите също така се опасяват, че той може да се откаже от войната, ако не успее да постигне споразумение.

Има различни версии за това как би могло да изглежда това, казва западноевропейски официален представител. Най-лошият сценарий би бил той да отмени натиска върху Русия, да блокира използването на американски оръжия от Украйна и да спре споделянето на разузнавателна информация с Киев, оставяйки Европа напълно сама. По-малко лош резултат би бил Тръмп да заяви, че сега това е война на Европа, но да продължи продажбата на оръжия на НАТО за използване от Украйна и да поддържа отношенията в областта на разузнаването, твърдят те.

Стармър, Макрон и Мерц виждат своята основна мисия в предотвратяването на разцепление между САЩ и Европа, което според тях е ключова стратегическа цел на Русия. Това също така разкрива продължаващата зависимост на континента от Америка.

„Европа свикна със защитата на САЩ, години наред не инвестираше достатъчно, игнорираше предупредителните знаци за оттегляне и не се подготви адекватно“, казва Форман. „Последствията от тази стратегическа грешка в преценката сега са ясни.“

И тримата европейски лидери се сблъскват с вътрешни съперници от политическата си десница, които се ползват с подкрепата на националистически настроени приближени на Тръмп като Ванс. Стратегията за сигурност намеква за необходимостта от политически промени в Европа, за да „възстанови условията за стратегическа стабилност в евразийския континент и да намали риска от конфликт между Русия и европейските държави“.

Въпреки това документът все пак посочва продължаващия ангажимент на САЩ към континента. „Не само че не можем да си позволим да отпишем Европа, но и това би било самоунищожително“, се казва в него.