Руският петролен гигант „Роснефт“ планира да изплати най-ниските междинни дивиденти от началото на пандемията през 2020 г. насам поради спада в цената на суровия петрол, по-силната рубла и задаващите се санкции на САЩ, предава Bloomberg.

Съветът на директорите на най-големия в Русия производител на петрол, контролиран от държавата, препоръча да се изплатят 11,56 рубли на акция като междинни дивиденти, според изпратен до регулаторите документ в четвъртък.

Препоръката е направена само ден преди безпрецедентните американски санкции да засегнат „Роснефт“ и другия руски петролен гигант „Лукойл“. Миналия месец администрацията на президента Доналд Тръмп засили ограниченията срещу петролната индустрия на Русия, която заедно с газовия сектор съставлява около една четвърт от приходите в държавната хазна.

Приходите на „Роснефт“ вече бяха подкопани от по-ниските цени на петрола на световния пазар поради опасения от излишък в света и много по-силна рубла, като поскъпването на националната валута означава по-малко рубли за всеки продаден барел. В резултат на това нетната печалба на „Роснефт“ се сви с 68% през първата половина на годината спрямо същия период на 2024 г.

"Роснефт" препоръчва най-ниските междинни дивиденти от 2020 г. насам. Графика: Bloomberg LP

„Роснефт", която отговаря за една трета от производството на петрол в страната, изплаща дивиденти на държавата от 1999 г., а на други акционери – от 2006 г., когато започна да се търгува публично. Производителят започна да изплаща междинни дивиденти през 2017 г., като разпределя половината от печалбата си на акционерите. Той спря изплащането на дивиденти за първата половина на 2020 г., след като отчете загуба за периода.

Съветът на директорите на „Лукойл“ ще обсъди препоръки за междинни дивиденти в петък. Първоначално петролният производител планираше да обсъди изплащането на дивиденти за деветмесечието на 23 октомври, но го отложи, след като САЩ обявиха санкции срещу компанията на 22 октомври.

В петък някои подразделения на „Лукойл“ получиха удължаване на изключенията от санкциите, наложени от администрацията на Тръмп.