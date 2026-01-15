Данъкът върху богатството ще засегне 200 хил. жилища във Великобритания

Около 200 хил. жилища във Великобритания може да бъдат засегнати от данъка, наложен от лейбъристкото правителство, върху имоти на стойност над 2 млн. паунда (2,7 млн. долара), съобщи британски представител, цитиран от Bloomberg.

Джонатан Ръсел, главен изпълнителен директор на правителствения орган, отговорен за оценката на жилищата за „допълнителен данък за висока стойност“, казва, че повечето от засегнатите домове се намират в Лондон, Югоизточна и Източна Англия.

В изказване пред парламентарната Комисия по финансите Ръсел заяви, че Агенцията за оценка на имоти вероятно ще разгледа жилищата на цена от 1,5 млн. паунда, за да се увери, че не пропуска никое, което трябва да бъде обложено с данъка.

Финансовият министър Рейчъл Рийвс обяви данъчната акция срещу скъпите жилища в Англия в бюджета си през ноември след натиск от собствената ѝ партия да се насочи към богатите, за да подкрепи публичните финанси. Данъците започват от 2500 паунда на година и нарастват до 7500 паунда за имоти на цена над 5 млн. паунда. Те ще влязат в сила през 2028 г. и ще се основават на оценки от тази година.

Цените на жилищата в Лондон означават, че дори скромни по размер семейни жилища в някои квартали ще бъдат обхванати от данъка, като средните цени на жилищата в кварталите „Кенсингтън“ и „Челси“ достигнаха почти 1,25 млн. паунда през септември, сочат данни на британската статистическа служба. Почти 90% от жилищата, които се очаква да бъдат обхванати от данъка, се намират в Лондон, показват данните на Hamptons.

Очаква се налогът да донесе около 400 млн. паунда през данъчната 2029 г., като въвеждането му ще доведе до изкривяване на пазара, което вероятно ще засегне и други имотни данъци като например гербовия налог.

Имоти в кварталите „Челси“ и „Кенсингтън“. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Т. нар. данък „имение“ е поредното препятствие пред изпитващия затруднения имотен пазар в Лондон, който преживя спад на цените през 2025 г., според някои показатели за сектора. Слабото му представяне през последните години се дължи на редица източници на натиск, включително промени в гербовия налог, ограничена достъпност и Brexit. В някои от най-скъпите квартали вече се наблюдават големи спадове на цените, включително в „Кенсингтън“, „Челси“ и „Уестминстър“.

„Става въпрос за 150 хил.-200 хил. имота, които попадат в обхвата на по-високия данък“, коментира Ръсел пред депутатите. „Повечето от имотите в обхвата ще бъдат в Лондон, Югоизточна и Източна Англия“, добави той.

Шотландското правителство също планира да въведе две нови данъчни групи до 2028 г. за най-скъпите жилища. По-високите местни данъци ще се плащат за имоти на стойност над 1 млн. паунда (1,35 млн. долара) въз основа на актуална оценка, съобщи финансовият министър Шона Робинсън пред шотландския парламент в Единбург.