BESCO: Необходими са още мерки за подобряване на бизнес среда в България

След влизането в Шенген и еврозоната България трябва да търси растеж, базиран на инвестиции, което изисква нова философия и различни политики. Това трябва да е основата за растежа на българската икономика дългосрочно и устойчиво, коментира Росен Иванов, председател на Управителния съвет на BESCO, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него сега е моментът за фундаментална промяна във философията за икономически растеж на България – от потребление към инвестиции, което изисква и промяна на философията на управление в държавата и промени в законодателството.

"Няма как да привличаме инвестиции без добър маркетинг, без промяна на начина, по който се рекламира страната. Трябва да преминем към реални действия на база приетото законодателство", посочи гостът.

Въпреки положителните усилия, като например данъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност, промените в Закона за насърчаване на инвестициите, визата за дигитални номади и последните предложения за промени в пенсионната система, все още са необходими мерки за подобряване на бизнес средата, каза Иванов.

Той уточни, че от BESCO работят анализи за промени в Кодекса на труда и Търговския закон, които да премахнат остарели и бюрократични пречки. Мерките в Кодекса на труда ще отразяват нуждата от повече гъвкавост на пазара.

Иванов подчерта, че има нужда да се стимулират не само чуждите инвестиции, а и ресурсите, с които разполагаме.

„Над 30 млрд. лева в пенсионните фондове не се инвестират в България, защото няма достатъчна законодателна рамка. Въвеждането на мултифондове може да увеличи участието на пенсионните фондове на капиталовия пазар и да даде достъп до алтернативни инвестиции, включително частен капитал, които да достигнат до българските перспективни компании. „Това е още един аспект затова как средства, които в този случай не трябва да ги привличаме от чужбина, да остават българската икономика“, посочи той.

Ако се добавят и над 100 млрд. лева депозити на домакинствата, говорим за около 130 млрд. лева, които не се реинвестират в българската икономика, допълни Иванов.

„Много хора в България вече имат средства, които са вложили в депозит или в недвижими имоти. Дори малка част от тези средства да бъдат инвестирани в стартъп екосистемата, би имало доста голям ефект върху това“, коментира Иванов.

Влизането на България в Шенген и еврозоната са положителни стъпки, но истинските стратегически цели, са две - достигане и дори надминаване на средноевропейските доходи, което е амбициозна, но постижима цел в хоризонт от 10-15 години. И второ – фокус и реални действия за преодоляване на бедността, социалните и регионалните неравенства, заяви той.

