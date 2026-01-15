Германската икономика бележи годишен растеж за първи път от 2022 г.

Икономиката на Германия отбеляза растеж за първа година от 2022 г. насам, след като увеличените разходи на правителството за отбрана и инфраструктура помогнаха на страната да преодолее продължителния си промишлен спад, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал с 0,2% през 2025 г. след две поредни годишни свивания, в унисон с очакванията на икономистите в проучване на Bloomberg. През четвъртото тримесечие бе отбелязан ръст в същия размер.

Разширяването през миналата година е движено най-вече от потреблението на домакинствата и правителствените разходи, докато инвестициите са спаднали, съобщи в четвъртък Федералната статистическа служба Destatis.

Най-голямата икономика в Европа беше разтърсена през последните години от енергийна криза, ограничен достъп до важни суровини и сътресенията, предизвикани от президента на САЩ Доналд Тръмп в световната търговия - фактори, които засегнаха особено силно индустриалното ѝ сърце. Въпреки оптимизма, че планът на канцлера Фридрих Мерц да инвестира стотици милиони евро в укрепване на армията и модернизиране на разпадащата се инфраструктура може да доведе до възстановяване, остават въпроси относно устойчивостта на евентуалния обрат.

„В началото на годината има поне лъч надежда, че най-накрая се оттласкваме от дъното“, заяви Хелена Мелников, управляващ директор на Германската търговско-промишлена палата. „Въпреки това ни предстои дълъг път, преди да видим истински подем“, добави тя.

Данните сочат още, че кризата в производството в Германия се е удължила до трета година през 2025 г., като то се е свило с 1,3%. Строителството е в упадък от още по-дълго време и е спаднало с 3,6%. Междувременно дългогодишната възходяща тенденция на пазара на труда се е спряла, тъй като работните места във фабриките са намалели значително.

За следващите години икономистите смятат, че планираните разходи ще стимулират растежа над ниво от 1%. Но те подчертават, че тези планове трябва да бъдат съпътствани от реформи, които да подкрепят търсенето. Мерц е наясно с предизвикателството и се е ангажирал да направи съживяването на растежа свой основен приоритет.