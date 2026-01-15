Инфлацията се забавя и през последния месец на 2025 г.

Инфлацията в България забавя темпа си на растеж и през последния месец на 2025 г., достигайки ниво от 5,0% на годишна база. На месечна база също се отчита забавяне на ръста на цените до 0,1%, след като месец по-рано той бе на ниво от 0,5%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през летните месеци, като през юли и август достигна 5,3%, а през септември 5,6%, след което се забави през октомври до 5,3% и през ноември до 5,2%. За сравнение, през първото полугодие инфлацията варираше от 3,5% през април до 4,4% през юни.

На месечна база през септември се наблюдаваше дефлация от 0,8%, след като през август беше 0,1%, през юли - 1,7%, през юни - 0,4%, а през май бе 0,0%. През октомври тя рязко скочи до 0,9%, но през ноември също се забави - до 0,5%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през декември спрямо предходния месец се наблюдава при направленията „Развлечения и култура“ (2,2%), „Транспорт“ (0,8%) и „Ресторанти и хотели“ (0,4%). Намаление е регистрирано в категория „Облекло и обувки“ (2,3%), при съобщенията (-0,9%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (-0,1%)

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.) е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изчислен според хармонизирана за Европейския съюз методология, през декември месечната инфлация е 0,1%, забавяйки се от нивото от 0,2% през ноември, а годишната е 3,5%, забавяйки се спрямо 3,7% през предишния месец.

Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 3,5%.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.) е 10,9%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 35,1%.

Според индекса на цените за малката кошница през ноември 2025 г. цените на стоките и услугите са се увеличили с 0,2% на месечна база и с 5,6% от началото на годината, забързвайки се спрямо нивото от 5,4% месец по-рано.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец при хранителните стоки с 0,4%, както и при услугите с 0,1%, но при нехранителните стоки те намаляват с 0,1%.