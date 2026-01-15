Британската икономика изненада с по-силен от очакваното растеж през ноември

Британската икономика е нараснала с по-рязък от очаквания темп от 0,3% през ноември, показват данни на Службата за национална статистика (ONS), цитирани от CNBC.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха по-скромен ръст от 0,1%.

Резултатът е факт, след като икономиката на страната се сви неочаквано с 0,1% през октомври поради продължаващите последици от кибератаката срещу Jaguar Land Rover, засегнала автомобилното производство, както и поради несигурността сред потребителите и бизнеса преди обявяването на новия държавен бюджет.

Анализаторите очакват икономиката на Обединеното кралство да се засили през 2026 г., особено предвид вероятността Английската централна банка (АЦБ) да продължи курса си към понижаване на лихвените проценти.

„Гледайки напред, очакваме брутният вътрешен продукт (БВП) да се възстанови силно през първото тримесечие на 2026 г.“, заяви Санджай Раджа, главен икономист за Обединеното кралство в Deutsche Bank.

„Данните от проучванията вече се подобряват и има плахи признаци, че пазарът на труда може да се стабилизира. Очакваме домакинствата да увеличат леко разходите си в началото на годината, а инвестициите да останат във възходяща тенденция“, добави той.

„Все пак съществуват повече рискове в низходяща посока за прогнозата ни за растеж предвид уязвимостите на пазара на труда“, предупреди Раджа.