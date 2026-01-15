САЩ удължиха срока за сделка с активите на "Лукойл" до края на февруари

САЩ удължиха още веднъж дерогацията по санкцията срещу "Лукойл", за да могат да бъдат финализирани преговорите за продажбата на международните активи на руската компания, които се изчисляват на 22 млрд. долара. Крайният срок сега е определен на 28 февруари, пише Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" в края на октомври в опит да свие приходите от търговия с петрол в бюджета на Русия. С тези средства Кремъл подкрепя войната си в Украйна, посочиха още американските власти.

Заради санкциите работата на "Лукойл" в чужбина е блокирана. България пое контрола върху рафинерията на компанията в Бургас, за да може да продължи да доставя горива за нуждите на българския пазар и в региона. Приходите от дейността се събират в специален фонд и не се изпращат към Русия, заради което и САЩ даде дерогация за работата на "Нефтохим".

Спрямо условията на санкциите САЩ ще трябва да одобрят сделката на "Лукойл". Преди дни Ройтерс отбеляза, че в надпреварата с най-големи шансове са инвестиционната компания Carlyle, консорциумът между Chevron и Quantum, както и регистрираната в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Holding Company.

Досега САЩ отхвърлиха две възможности за сделка - предложението на търговеца Gunvor, който беше обявен за "марионетка на Кремъл", както и на Xtellus Partners - бившото звено на руската банка ВТБ в САЩ.

Санкциите намалиха цената на руския петрол, макар и традиционните купувачи Индия и Китай да продължават да купуват. Приходите обаче се свиват - по данни на Bloomberg до най-ниските нива от февруари 2022 година. Според оценките в седмицата от 7 до 11 януари приодите са били 846 млн. долара.

Агенцията посочва, че санкциите увеличават и танкерите с руски петрол в открити води, които чакат купувачи. Такива трудно биха се намерили извън Китай, макар че предложенията са с голяма отстъпка и за рафинериите, които се решат да купуват, цената ще бъде една от най-ниските на пазара в момента.