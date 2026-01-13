Гренландия вероятно ще остане част от Дания, докато отмине бурята

"Изправени сме пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между САЩ и Дания тук и сега, тогава избираме Дания", каза премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен по време на съвместна пресконференция с премиера на Дания Мете Фредериксен, пише Bloomberg. Той направи този коментар малко преди ключова среща с държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс във Вашингтон, планирана за 14 януари.

Гренландия е част от Кралство Дания и сме напълно обединени в защита на основните ценности, каза още Нилсен на въпрос за независимостта, която се обсъжда от години. Но извленията на американския президент Доналд Тръмп направиха жителите на Гренландия много предпазливи - на изборите през миналия март бяха подкрепени партии, които подкрепят плавен преход към независимостта.

През миналата пролет Тръмп първо заяви, че САЩ се нуждаят от редкоземните елементи на Гренландия, а в последните седмици заяви, че островът е важен за националната сигурност на САЩ заради новите транспортни коридори, отварящи се в Арктика с топенето на снеговете.

Ще направим нещо с Гренландия, независимо дали искат или не

Доналд Тръмп е категоричен, че ще има някакви действия на САЩ, свързани с острова, независимо от волята на хората. Според медийни публикации през уикенда той е наредил да бъде изготвен план за военна операция, въпреки че водещи военни са били против. Тръмп обаче казва, че Гренландия ще е или американска, или руски и китайска.

Анализатори отбелязват, че евентуална военна операция срещу територия, част от съюзник в НАТО, ще разруши алианса. Според тях това ще има много по-негативен ефект за сигурността на Вашингтон, отколкото липсата на Гренландия, а и още повече, че хората ясно заявяват, че не биха искали да бъдат следващия щат на САЩ.

Членът на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) от Републиканската партия Ранди Файн допълнително обтегна напрежението, внасяйки за обсъждане законопроект, даващ правото на Тръмп да предприеме стъпки за анексирането на острова, пише още Fox News. Според Файн за жителите на Гренландия ще е по-добре да са част от САЩ - на острова нивото на бедност е високо, а Дания "не се държи добре" с тях и не може да ги защити при война.

"Познайте кой защити Гренландия по време на Втората световна война - ние!", заяви още конгресменът пред Fox. Самият Тръмп се изказа подигравателно, заявявайки че защита на острова осигуряват "два кучешки впряга". Все пак Файн казва, че най-добрият вариант е Гренландия да се присъедини доброволно към САЩ.

Републиканците разбират причините Доналд Тръмп да желае да притежава Гренландия, но бяха стреснати, когато Белият дом не изключи възможността да бъде използвана и военна сила, пише още агенцията.

През миналата седмица петте водещи политически партии в Гренландия направиха съвместно изявление, в което посочват, че на острова има съвсем различен начин на живот, култура и ценности от тези в САЩ. Местното население - инуити, имат право да се самоопределят в рамките на Кралство Дания, а езикът им е официален. Гренландското правителство има широки правомощия, но е под шапката на Копенхаген при въпросите на външната политика и сигурността.

Искаме независимост, а не да сме част от САЩ, или от Дания, заявиха политическите лидери. Неуважително е да мислиш, че може да се купи един народ, допълниха те по повод публикации, че в Белия дом обмислят да платят между 10 хил. и 100 хил. долара на всеки жител (към 57 хил. души), за да подкрепи идеята да се присъедини към САЩ.