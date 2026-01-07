Белият дом: Тръмп обсъжда как да придобие Гренландия, армията винаги е опция

Американският президент Доналд Тръмп обсъжда различни варианти за придобиването на Гренландия, включително потенциалното използване на американските въоръжени сили, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Тръмп разглежда придобиването на Гренландия като приоритет за националната сигурност на САЩ, необходим за „възпиране на нашите противници в Арктическия регион“, се посочва в изявлението на Белия дом.

„Президентът и неговият екип обсъждат редица варианти за постигане на тази важна външнополитическа цел и, разбира се, използването на американските въоръжени сили винаги е опция, с която разполага главнокомандващият“, заяви Белият дом.

Гренландия многократно е изтъквала, че не желае да бъде част от Съединените щати. Лидерите на големите европейски сили и Канада се обединиха в подкрепа на стратегическия арктически остров във вторник, заявявайки, че той принадлежи на неговия народ.

Завземането на Гренландия с военна сила от дългогодишния съюзник на САЩ, Дания, би предизвикало шок в НАТО и би задълбочило различията между Тръмп и европейските лидери.

Силната опозиция не възпира Тръмп да търси начини как да завладее острова. Интересът на американския президент, изразен за пръв път през 2019 г. по време на първия му мандат, бе подновен през последните дни след акцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро през уикенда.

Окуражен от залавянето на Мадуро, Тръмп изрази убеждението си, че „американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос“ и оказа натиск както върху Колумбия, така и върху Куба. Той също така започна отново да говори за Гренландия, след като я остави на заден план в продължение на месеци.

Високопоставен американски служител, пожелал да остане анонимен, казва, че Тръмп и неговите съветници обсъждат различни начини за придобиване на Гренландия.

Продава ли се Гренландия?

Тези варианти включват пряката покупка на Гренландия или сключването на споразумение за свободна асоциация с територията, допълва високопоставеният американски служител.

Споразумение за свободна асоциация би попречило на амбицията на Тръмп да направи острова с население от 57 хил. жители част от САЩ.

„Дипломацията винаги е първият вариант на президента за всичко, както и сключването на сделки. Той обича сделките. Така че, ако може да се сключи добра сделка за придобиване на Гренландия, това определено би било първият му инстинкт“, казва американският представител.

Същевременно държавният секретар Марко Рубио е заявил пред законодатели в Конгреса, че последните заплахи на администрацията срещу Гренландия не са сигнал за предстояща инвазия, а целта е да се купи островът от Дания, твърдят запознати източници.

За коментара на Рубио първи съобщи The Wall Street Journal.

Членове на Конгреса, включително и някои от съпартийците на Тръмп, отхвърлят коментарите на администрацията относно Гренландия, като отбелязват, че Дания, член на НАТО, е лоялен съюзник на САЩ.

„Когато Дания и Гренландия ясно заявяват, че Гренландия не е за продан, САЩ трябва да спазват задълженията си по договора и да зачитат суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания“, заявиха в изявление демократичната сенаторка Жан Шахин от Ню Хемпшир и републиканският сенатор Том Тилис от Северна Каролина, съпредседатели на групата за наблюдение на НАТО в Сената.

Представители на администрацията твърдят, че островът е от ключово значение за САЩ поради залежите си от минерали, важни за високотехнологични и военни приложения. Тези ресурси остават неизползвани поради недостиг на работна ръка, оскъдна инфраструктура и други предизвикателства.

Франция работи със съюзници по план в случай на действия от САЩ

Франция работи с партньори по план за реакция, в случай че САЩ изпълнят заплахата си да завземат Гренландия, заяви министър в сряда, цитиран от Ройтерс.

Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че темата ще бъде повдигната на среща с външните министри на Германия и Полша по-късно през деня.

„Искаме да предприемем действия, но искаме да го направим заедно с нашите европейски партньори“, заяви той в ефира на радио France Inter.

Лидерите на големите европейски сили и Канада се обединиха в подкрепа на Гренландия тази седмица, заявявайки, че арктическият остров принадлежи на неговите жители, след като Тръмп отново заплаши да завземе територията.

Баро заяви, че военна операция на САЩ е била отхвърлена от най-високопоставения дипломат във Вашингтон.

„Аз самият вчера разговарях по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио (...), който потвърди, че това не е подходът, който е бил възприет... той отхвърли възможността за инвазия (в Гренландия)“, поясни той.

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен и неговият гренландски колега Вивиан Мотцфелд поискаха спешна среща с Рубио, за да обсъдят ситуацията.

„Бихме искали да добавим някои нюанси към разговора“, написа Расмусен в публикация в социалните медии. „Надвикването трябва да бъде заменено с по-разумен диалог. Сега.“