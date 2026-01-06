ЕС предупреди САЩ да не използват сигурността като претекст за анексиране на Гренландия

Европейската комисия предупреди, че въпроси, свързани със сигурността, не трябва да се използват като претекст от Съединените щати за анексиране на Гренландия, предадоха DPA и БТА. "Бихме искали да напомним на всички, че Гренландия е съюзник на САЩ и също така попада под защитата на НАТО", заяви днес говорителка на ЕК на пресконференция в Брюксел.

Вчера президентът Доналд Тръмп отново изрази интереса на САЩ към острова в Северния Атлантик, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност. Тръмп отбеляза, че Гренландия е заобиколена от руски и китайски кораби и че Дания не може да гарантира сигурността там.

Островът е част от Кралство Дания, но е до голяма степен автономен. Той е стратегически ценен заради богатите си природни ресурси и като база за военен контрол над Арктика, отбелязва DPA.

"ЕС е солидарен с Дания и Гренландия. Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания и всякакви промени в нейния статут са изцяло въпрос към гренландците и датчаните", заяви говорител на върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

Премиерът на Гренландия иска възстановяване на контактите със САЩ

Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен заяви днес, че иска да възстанови комуникацията със САЩ след изявленията на американския президент Доналд Тръмп за намерението му да постави датската автономна територия под американски флаг, предаде AFP.

"Ситуацията не е такава, че САЩ могат да завладеят Гренландия. Това не е така. Не трябва да изпадаме в паника. Трябва да възстановим доброто сътрудничество, което имахме“, заяви Нилсен на пресконференция в столицата на Гренландия Нук.

По-рано гренландският премиер реагира остро на заплахите на Тръмп САЩ да поемат контрол над Гренландия.

Той предупреди, че неговото правителство сега ще втвърди тона, защото по думите му „ситуацията, в която се намираме, не ни удовлетворява“.

Нилсен допълни, че това, че цялата комуникация относно Гренландия минава пред медиите и по заобиколен начин, вече трябва да престане.

Той припомни, че Гренландия не може да се сравнява с Венецуела, че „тя е демократична и че е такава от много, много години“.

Тръмп твърди, че САЩ имат нужда от Гренландия заради националната си сигурност и че Дания няма да е в състояние да се грижи добре за нея. Пред журналисти в президентския самолет той заяви вчера, че ще се заеме с въпроса за Гренландия след около два месеца, и дори след около 20 дни.

Изказванията на Тръмп от последните два дни бяха остро разкритикувани и от премиера на Дания Мете Фредериксен.