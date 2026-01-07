Инфлацията в еврозоната се е забавила до целта на ЕЦБ през декември

Инфлацията в еврозоната се е забавила до 2% на годишна база през декември, според предварителни данни. Така тя е достигнала целта на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Резултатът оправда очакванията на икономистите в анкета на Ройтерс. За сравнение, през ноември инфлацията в региона възлезе на 2,1%.

Основната инфлация, която изключва волатилните цени на храните, енергоносителите, алкохола и тютюневите изделия, е достигнала 2,3% на годишна база, забавяйки се от отчетените 2,4% през ноември. В същото време годишната инфлация в сектора на услугите се е забавила до 3,4% спрямо 3,5% през предходния месец.

ЕЦБ запази основния си лихвен процент по депозитите на ниво от 2% за четвърти пореден път през декември. Последното облекчение на паричната политика беше извършено през юни, като този ход беше част от цикъл на понижаване на лихвите, който доведе до значителното им намаление от рекордните 4% през 2024 г.

Представители на Управителния съвет на ЕЦБ заявиха пред CNBC в края на миналата година, че цикълът на облекчаване е близо до края си или вече е приключил, макар централната банка многократно да е заявявала, че ще подхожда към определянето на лихвите гъвкаво и в зависимост от актуалните икономически данни.