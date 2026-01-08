Затягането на хватката на САЩ над Венецуела тласка цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава в четвъртък, докато инвеститорите оценяват по-мащабните мерки на САЩ за упражняване на контрол над Венецуела, включително плана за управление на бъдещите продажби на „черно злато“ и конфискацията на още два санкционирани танкера, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,6% до 60,23 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,48% до 60,24 долара за барел.

Държавната петролна компания Petroleos de Venezuela съобщи, че води преговори с Вашингтон за продажбата на суров петрол чрез рамка, подобна на споразумението с Chevron. Според доклад на Wall Street Journal, който цитира източници, запознати с въпроса, САЩ ще имат известен контрол над PDVSA по този план.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява американските компании да възстановят енергийната индустрия на Венецуела, която е в лошо състояние след години на пренебрегване, и в петък ще се срещне с ръководители от енергийния сектор. Администрацията започна да отменя селективно санкциите срещу петролния сектор на страната като част от тези усилия.

Citgo Petroleum, американската рафинерия, която косвено е собственост на Венецуела, обмисля да възобнови покупките за първи път, откакто санкциите прекъснаха доставките ѝ през 2019 г., а Trafigura Group също изрази интерес. Chevron също води преговори със САЩ за удължаване на лиценза за дейност в страната.

Във вторник Тръмп заяви, че Венецуела ще отстъпи на САЩ до 50 млн. барела на стойност над 2 млрд. долара, и обяви, че пратките ще бъдат продадени, а приходите ще бъдат в полза и на двете страни.

„Пренасочването и преразпределението на венецуелските петролни потоци вероятно ще бъде ключова тема в средносрочен план“, заяви Вандана Хари, основателка на базираната в Сингапур компания за пазарни анализи Vanda Insights. „Една от най-засегнатите страни в резултат на това определено ще бъде Китай“, добави тя.

Азиатската страна е основният купувач на венецуелски петрол, който беше силно намален след санкциите на САЩ. Пекин критикува призива на администрацията на Тръмп към Каракас да прекъсне тесните връзки с конкурентите на САЩ, като определи този ход като „тормоз“.

Петролните фючърси започнаха годината на слаба основа след най-рязкото годишно поевтиняване от 2020 г. насам. Перспективата за по-висок износ от Венецуела вече доведе до срив на цените на канадското „черно злато“ и ще увеличи предлагането на пазара, който вече страда от изобилие от доставки, докато Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и други производители увеличават добива.

На този фон морската блокада на Венецуела продължава, докато администрацията на Тръмп поддържа натиска си върху правителството на страната. САЩ конфискуваха още два санкционирани петролни танкера, включително Bella 1. Корабът се придвижваше под руски флаг в опит да се защити, но беше пресечен южно от Исландия.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.