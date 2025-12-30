САЩ налагат санкции на Иран и свързани с Венецуела фирми заради търговия с оръжие

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи нови санкции на 10 лица и фирми, базирани в Иран и Венецуела, заради предполагаемото им участие в търговия с оръжие, съобщава Bloomberg. Това е поредният ход на САЩ за засилване на натиска върху двете страни.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите обяви мерките, включително санкционирането на базираната във Венецуела компания Empresa Aeronautica Nacional SA, която е допринесла за търговията с дронове между Иран и Венецуела, заедно с нейния председател Хосе Хесус Урданета Гонсалес.

САЩ също така посочиха две лица, базирани в Иран, идентифицирани като Мостафа Ростами Сани и Реза Зарепур Тараги, заедно с Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company във връзка с предполагаеми усилия за набавяне на химикали, използвани за балистични ракети.

„Министерството на финансите държи Иран и Венецуела отговорни за агресивното и безразсъдно разпространение на смъртоносни оръжия по света“, заяви Джон К. Хърли, заместник-министър на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване. „Ще продължим да предприемаме бързи действия, за да лишим онези, които позволяват на военно-промишления комплекс на Иран достъп до финансовата система на САЩ“.

Мерките са предприети в момент, когато Тръмп провежда кампания за натиск срещу режима на венецуелския лидер Николас Мадуро заради предполагаеми операции по трафик на наркотици. САЩ предприеха удари срещу кораби, за които се смята, че подпомагат трафика, като същевременно въведоха блокада на санкционирани петролни танкери, за да дестабилизират ключовия енергиен износ на страната.

В понеделник Тръмп потвърди, че САЩ са ударили и обект във Венецуела, като са насочени към товарни рампи, използвани от предполагаеми лодки за трафик на наркотици, което бележи сериозна ескалация на военната кампания. Тръмп отдавна заплашва да разшири ударите, за да ги насочи към венецуелски обекти на сушата.

CNN съобщи по-рано, че ЦРУ е извършило атака с дрон срещу док по крайбрежието на Венецуела, за който американските власти смятат, че е свързан с картела „Трен де Арагуа“.