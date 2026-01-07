Тръмп: Венецуела ще изнесе петрол за 2 млрд. долара за САЩ

Каракас и Вашингтон са постигнали споразумение за износ на петрол от Венецуела за САЩ на стойност до 2 млрд. долара, заяви във вторник американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Това е ключова сделка, която ще намали доставките от Венецуела за Китай.

Споразумението е ясен знак, че венецуелското правителство отговаря на искането на Тръмп да се отвори към американските петролни компании, защото в противен случай рискува по-голяма военна интервенция. Тръмп заяви, че иска временният президент Делси Родригес да даде на САЩ и частните компании „пълен достъп“ до петролната индустрия на Венецуела.

Венецуела разполага с милиони барели петрол, натоварени на танкери и в резервоари за съхранение, които не може да транспортира поради блокадата на износа, наложена от Тръмп от средата на декември.

Блокадата беше част от нарастващия натиск на САЩ върху правителството на венецуелския президент Николас Мадуро, който достигна своята кулминация с арестуването му от американските сили през уикенда. Висши венецуелски служители определиха залавянето на Мадуро като отвличане и обвиниха САЩ, че се опитват да откраднат огромните петролни резерви на страната.

Венецуела ще „предаде“ между 30 и 50 милиона барела „санкциониран петрол“ на САЩ, заяви Тръмп в публикация в социалните медии.

„Този петрол ще се продава на пазарна цена, а парите ще се контролират от мен, като президент на Съединените американски щати, за да се гарантира, че се използват в полза на народа на Венецуела и САЩ!“, добави той.

Американският министър на енергетиката Крис Райт отговаря за изпълнението на сделката, посочи Тръмп, добавяйки, че петролът ще се взема от кораби и ще се изпраща директно до американски пристанища.

Доставката на блокирания петрол в САЩ може първоначално да изисква пренасочване на товари, предназначени за Китай, съобщиха двама източници на Ройтерс. Азиатската страна е най-големият купувач на петрол от Венецуела през последното десетилетие, особено след като САЩ наложиха санкции на компании, участващи в търговията с петрол с Венецуела през 2020 г.

„Тръмп иска това да се случи по-рано, за да може да каже, че е голяма победа“, заяви източник от петролната индустрия.

Представители на венецуелското правителство и държавната петролна компания PDVSA не са коментирали темата.

Цените на суровия петрол в САЩ спаднаха с повече от 1,5% след изявлението на Тръмп, като се очаква споразумението да доведе до увеличаване на обема на венецуелския петрол, изнасян за САЩ.

Този поток от петрол в момента се контролира изцяло от Chevron, основният партньор на PDVSA в съвместно предприятие, съгласно разрешение от САЩ.

Chevron, която изнасяше между 100 хил. и 150 хил. барела венецуелски петрол на ден за САЩ, е единствената компания, която през последните седмици, в условията на блокада, е товарела и транспортирала петрол без прекъсване от южноамериканската страна.

Не става ясно веднага дали Венецуела ще има достъп до приходите от доставките. Санкциите означават, че PDVSA е изключена от глобалната финансова система, банковите ѝ сметки са замразени и ѝ е забранено да извършва трансакции в щатски долари.

Венецуела продава своя основен сорт суров петрол – Merey, на цена около 22 долара за барел, което дава стойност на сделката до 1,9 млрд. долара.

Преговори за евентуални търгове с американски купувачи

Венецуелски и американски представители са обсъдили тази седмица евентуални механизми за продажба, включително търгове, които да позволят на заинтересовани американски купувачи да наддават за товари, и издаване на американски лицензи на бизнес партньорите на PDVSA, което може да доведе до договори за доставки, съобщиха двама източници на Ройтерс.

В миналото тези лицензи са позволявали на партньорите в съвместни предприятия и клиентите на PDVSA, включително Chevron, индийската Reliance, китайската China National Petroleum Corporation и европейските Eni и Repsol да имат достъп до венецуелски петрол за рафиниране или препродажба на трети страни.

Тази седмица някои от тези компании са започнали да се подготвят за повторното приемане на венецуелски товари, съобщават източниците на агенцията.

САЩ и Венецуела са обсъдили и възможността венецуелският петрол да бъде използван в бъдеще в стратегическия петролен резерв на САЩ, съобщава един от източниците. Тръмп не е споменал тази възможност.