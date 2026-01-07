Ценовата война на автомобилния пазар в Китай продължава въпреки по-строгите регулации

Международните автомобилни производители и техните дилъри в Китай продължават да залагат на агресивни намаления на цените и други стимули в началото на 2026 г., противопоставяйки се на усилията на Пекин да ограничи отстъпките, които разтърсват пазара повече от три години, съобщава Bloomberg.

Миналата седмица BMW AG коригира надолу официалния си ценови списък за 31 модела, продавани в Китай, включително намаление до 301 000 юана (42 000 долара) на цената на своя водещ електрически модел i7 M70L. Най-голямата подобна корекция на германския автомобилен производител се отнася до iX1 eDrive25L, където цената беше понижена с 24% до 228 000 юана.

Компанията заяви, че корекцията е част от „редовното управление на цените“. „Крайните цени на трансакциите се договарят и определят независимо между оторизирани дилъри на BMW и клиенти“, добавят от концерна.

Дилърите, предлагащи модели на марките в рамките на съвместните предприятия с Volkswagen AG и General Motors Co. са въвели нови отстъпки и оферти с „фиксирана цена“ за избрани модели през първата седмица на годината, което сигнализира, че подновеният ценови натиск се разпространява отвъд премиум сегмента.

Докато купувачите в САЩ са изправени пред криза на достъпността в целия бранш, тъй като цените остават високи, в Китай потребителите се сблъскват с обратния проблем: цените на новите автомобили продължават да падат, тъй като производителите засилват конкуренцията, за да разпродадат натрупаните запаси на склад на фона на мудния пазар.

Миналия месец Китайската асоциация на леките автомобили заяви, че продажбите в Китай са се свили през ноември за втори пореден месец. Това не оставя на автомобилните производители друг избор, освен да подобрят своите оферти, дори с риск от по-строг регулаторен контрол.

Миналия месец китайската държавна администрация за регулиране на пазара представи проект с насоки, насочени към ограничаване на намаляването на цените, включително забрани за продажба на превозни средства под производствената им себестойност и забрана на отстъпките за дилъри, които на практика тласкат цените под себестойността.

Китайското правителство е обезпокоено, че дефлационна спирала може да навреди на веригата на доставки на страната, като принуди производителите на авточасти да преминат към по-евтини, по-нискокачествени компоненти.

Но производителите на автомобили се противопоставиха на тази инициатива, тъй като трябва да решат проблема със свръхкапацитета. А последната вълна от отстъпки показва, че това е малко вероятно да се промени през новата година.

От една страна, анализаторите предполагат, че индустрията технически е избегнала продажбата на коли на по-ниска цена от себестойността на превозно средство – нещо, което политиците в Пекин считат за „червена линия“.

Корекциите в цените на BMW и някои други марки са по-скоро за привеждане на препоръчителните цени в съответствие с крайната цена, която може да бъде много по-ниска след предоговаряне в автосалоните. Новите цени не са по-ниски от действителната цена на колата при дилърите през миналата година, така че това не се счита за ценова война, коментира Йейл Джан, управляващ директор на консултантската фирма Automotive Foresight.

Вместо директни намаления на цените, някои производители разчитат на финансови стимули и други оферти. Във вторник Tesla Inc. представи седемгодишен план за финансиране с ниска лихва, заедно с петгодишна опция с нулева лихва. Xiaomi Corp. предложи тригодишен безлихвен заем за своя SUV YU7, както и различни допълнителни функции към своя вариант SU7 Ultra, включително подобрения с въглеродни влакна.

По подобен начин Chery Automobile Co. и други производители предлагат субсидии за замяна на стари автомобили, за да стимулират търсенето, тъй като властите актуализираха условията по начин, който ограничава размера на националните субсидии, разпределяни чрез правителствена програма за подновяване на автопарка.

Мащабът и обхватът на тези стимули сочат към по-дълбок структурен натиск, като най-малко 14 автомобилни марки са въвели някаква форма на отстъпка или стимул от началото на 2026 г.