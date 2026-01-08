Китайски компании доминират доставките на хуманоидни роботи в света през 2025 г.

Производителите на хуманоидни роботи в Китай са съставлявали голямото мнозинство от световните доставки на близо 13 хил. единици през миналата година, като далеч изпреварват американските компании като Tesla и Figure AI от гледна точка на обем, сочат данни на компанията за анализи Omdia, цитирани от Bloomberg.

Китайската стартираща компания Shanghai AgiBot Innovation Technology е доставила 5168 робота миналата година, като оглавява класацията на производителите на хуманоидни роботи, следвана от Unitree Robotics и UBTech Robotics Corp. Световните продажби на сектора са се увеличили над пет пъти спрямо 2024 г., сочат данните на Omdia.

Това е началният етап в конкуренцията при хуманоидните роботи, но се очаква пазарът да нарасне през следващите десетилетия. Лидерството на Китай може да помогне на страната, тъй като се очаква броят на роботите да нарасне до 648 млн. през 2050 г., сочи изследване на Citigroup Inc.

„Китайските продавачи задават стандартите в мащабното производство“, съобщава Omdia.

Интеграцията на изкуствен интелект, която позволи на роботите да изпълняват сложни задачи, е увеличила възприемането на подобни машини в области от производството до логистиката, здравеопазването и обслужването на клиенти, сочи докладът. В него се казва, че фирмите за роботи инвестират усилено в последни модели за изкуствен интелект.

Китайските хуманоидни роботи са по-евтини от западните модели, като Unitree предлага модел на начално ниво за едва 6000 долара, а AgiBot иска около 14 хил. долара за опростена версия. За сравнение, главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск преди време посочи ценови диапазон от 20 хил. до 30 хил. долара за хуманоидните роботи Optimus на компанията, които все още не са достигнали пълномащабно производство.

AgiBot стана известна, след като компанията беше посочена поименно от главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг по време на изказването му на изложението CES в Лас Вегас тази седмица.

Миналата година танцуващите дроиди на Unitree очароваха публиката в страната по време на Пролетния фестивал, отприщвайки експлозия в развитието и инвестициите в хуманоидни роботи. Благоприятните политики на Китай и подкрепата за инфраструктурата като центрове за обучение спомогнаха за повишаване на производството, отбелязва Omdia. Броят на тези компании в Китай е надхвърлил 150, което дори предизвика предупреждение от страна на държавните ръководители за опасност от балон.

Omdia очаква световните доставки на хуманоидни роботи да нараснал до 2,6 млн. броя през 2035 г., тъй като фактори като AI модели, сръчни ръце и самоусилващо се обучение направиха роботите жизнени за позиции в промишлеността, услугите и евентуално домакинствата. Докладът на компанията за анализи обхваща двуноги хуманоидни роботи и продукти на колела с горна част на тялото, наподобяваща човешката.