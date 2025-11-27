Китай предупреди за риск от балон на пазара на хуманоидни роботи

Националната комисия за развитие и реформи на Китай, водещият орган за икономическо планиране и развитие, предупреди за риска от образуване на балон на пазара за хуманоидни роботи - рядък израз на загриженост от страна на Пекин относно процъфтяващия сектор.

„Периферните индустрии отдавна се сблъскват с предизвикателството да балансират между скоростта на растежа и риска от балон – проблем, пред който е изправен и секторът на хуманоидните роботи“, изтъква Ли Чао, говорител на комисията.

Повече от 150 производители на хуманоидни роботи работят в Китай, като броят им продължава да нараства, добавя Ли. Страната трябва да предотврати наплив от „много сходни“ модели, които се очаква да залеят пазара и да изтласкат пространството за научноизследователска и развойна дейност, посочва още тя.

Призивът за бдителност отразява безпокойството на Пекин от прекомерните инвестиции, насочени към сектор, който властите определят като един от най-големите катализатори за икономиката през следващите години.

Хуманоидната роботика е една от шестте индустрии, посочени от управляващата Китайска комунистическа партия (ККП) като нови двигатели на икономическия растеж в бъдеще в насоките си за изготвяне на петгодишния план за развитие на Китай до 2030 г.

Citigroup Inc. очаква да види „експоненциален“ ръст на производството от китайските производители на хуманоидни роботи следващата година. Но въпреки че компании като UBTech съобщават за поръчки на стойност милиарди юани, широкото приемане на хуманоидните роботи от домакинствата и фабриките все още не се е материализирало.

Акцентът върху инвеститорите подхранва интереса на последните към сектора, тласкайки нагоре индекса Solactive China Humanoid Robotics Index – който проследява акциите на китайските компании, свързани с хуманоидна роботика – отчитайки ръст от около 26% от началото на годината.

Властите ще увеличат усилията за изграждане на механизми за навлизане и излизане от пазара, за да създадат среда на лоялна конкуренция, подчертава Ли. Сред областите, върху които ще се фокусира Пекин, ще бъдат ускоряването на научноизследователската и развойна дейност на основни технологии и подкрепата за изграждането на инфраструктура за обучение и тестване.

Правителството ще насърчава и консолидирането, и споделянето на технологии и промишлени ресурси в сектора в опит да ускори приложението на хуманоидни роботи в реалния живот, подчертава Ли.