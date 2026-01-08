България е нетен износител на ток и през 2025 г.

През 2025 г. производството на електроенергия в България се увеличава с 5,6% до 40,1 тераватчаса, сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Потреблението също се увеличава - с 4,9%, и достига 38,7 тераватчаса.

Салдото между износа и вноса на електроенергия в страната е положително в размер на 1,3 тераватчаса, което е повишение от 32,5% спрямо данните за 2024 година. Това означава, че през миналата година България е останала нетен износител на електроенергия.

Ръстът на производството се дължи най-вече на фотоволтаичните централи, е видно още от данните на ЕСО. Като цяло работата на зелените мощности се повишава с около 19%, но при производството на вятърните и централите на биомаса има спад.

Намалява и производството на водните централи - с 0,5% до 2,87 тераватчаса през 2025 година.

Базовите централи у нас са произвели 28,9 тераватчаса електроенергия, което е увеличение от 1,8% спрямо предходната година. По данни на АЕЦ "Козлодуй" през миналата година ядрената ни централа е произвела общо 15,3 тераватчаса, или има лек спад спрямо предходната 2024 година. Заради извънредните спирания в шести блок през миналата година производството е намаляло до 7,17 тераватчаса.