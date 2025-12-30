Необичайно студеното време през октомври увеличи производството на ток у нас

По-ниските температури през октомври са увеличили производството на електроенергия у нас, сочи статистиката за продажбата и доставките на енергийните продукти на Националния статистически институт (НСИ). Според данните през октомври в България са произведени 3,17 тераватчаса електроенергия, което е 9,3% ръст на годишна база.

Повечето електроенергия е реализирана на вътрешния пазар - доставките достигат 2,94 тераватчаса, или повишение от 13 на сто на годишна база. Спрямо септември доставките са с 24% повече.

Заради увеличеното производство има ръст на добива и доставките на въглища. През октомври са добити 1,59 млн. тона твърди горива, или ръст от 36 на сто спрямо миналия октомври. Доставките се увеличават с малко над 25% до 1,63 млн. тона, като разликата се покрива с внос.

Данните на НСИ показват увеличаване на покупките на природен газ през октомври. Тогава "Булгаргаз" завършваше и кампанията си по нагнетяване на газ в газохранилището в Чирен. През октомври са доставени 232 млн. куб. метра, което е с около 6 на сто повече спрямо октомври 2024 г.

През октомври започнаха опасенията за производството на автомобилни горива у нас заради санкциите, които САЩ наложиха срещу "Лукойл" и "Роснефт". Според публикуваните данни на официалната статистика обаче производството на бензин се увеличава с 12% на годишна база (до 138 хил. тона), а на дизела - с 5% до 267 хил. тона.

Доставките на бензин на пазара също се увеличават - с 3,6% до 57 хил. тона, което е индикация, че повечето произведен бензин се изнася. Основната част от дизела обаче е за вътрешния пазар - доставките достигат до 257 хил. тона, което е увеличение от 3,6 на сто.