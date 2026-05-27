Столичният кмет: Организацията на „Евровизия“ трябва да бъде национален приоритет

Организацията на музикалното събитие „Евровизия“ трябва да бъде национален приоритет, така че България да бъде показана по най-добрия възможен начин. Това каза кметът на Столична община Васил Терзиев в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„За целта е нужно добро сътрудничество между централната и местната власт“, посочи той, като изрази надежда, че „Евровизия“ ще бъде реализирана добре, като изключителен маркетинг за държавата, не само за града, който ще бъде избран за домакин.

По думите му това ни поставя на картата пред стотици милиони зрители и икономическият ефект е много голям от гледна точка на посетители, последващ туризъм и бизнес. Столичният кмет подчерта, че икономическите ползи от събитие като „Евровизия“ не се измерват само с десетките хиляди директни туристи, които идват за него.

„Има и много последващи потоци от туристи, тъй като България става интересна за тях. Дългогодишният ефект от подобни големи събития, които представят добре страната ни, се измерва в стотици милиони евро“ отбеляза Терзиев. Той призна, че организацията на подобно събитие е скъпа, но ползите от него са в пъти по-големи от разходите за реализация.

По думите на кмета, ако София бъде избрана за домакин на „Евровизия“, ще са нужни допълнителни инвестиции в залата на събитието, за да се приведе в съответствие с всички стандарти на European Broadcasting Union (EBU), в градски транспорт, за да бъде по-удобно придвижването на гостите и участниците, в изграждане на допълнителни съоръжения около зала „Арена София“ и свързването ѝ със София Тех Парк.

Терзиев добави, че ще са нужни и инвестиции в сигурността, в допълнителни сцени и съпътстващи събития, тъй като не всички ще се проведат в залата. „Планираме да има множество сцени в града и да превърнем събитието в голям градски празник, така че максимално много хора да станат част от тази емоция“, каза още той.

Кметът на Столична община изтъкна, че разходите за събитието би трябвало да се споделят между града, държавата, организаторите и спонсорите и добави, че икономическата тежест от него не би била непоносима. „Това е добра възможност да направим умни инвестиции в града в подготовка на събитието, които да имат положителен ефект и извън него“, прогнозира Терзиев.

Кметът призна, че София има големи амбиции за развитие и има списък с готови инфраструктурни, транспортни, „зелени“ проекти, но той е значително по-голям от наличното финансиране.

Ще се осъществи ли истинска финансова децентрализация? Как се пълни общински бюджет? Ще се реши ли скоро казусът „Витоша“? Какви усилия полага общината за канализиране на строителния процес в София? Как решава проблема с недостига на места в детските ясли и градини?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Светът е бизнес“ можете да гледате тук.