Търговията с акциите на „Сирма Груп Холдинг“ във Франкфурт започва на 24 февруари

Търговията с акциите на „Сирма Груп Холдинг“ на фондовата борса във Франкфурт започва на 24 февруари 2026 г., обявиха от компанията чрез Българската фондова борса (БФБ).

Компанията е подписала на 8 януари договор с Deutsche Borse за церемонията по откриване, посочва се в съобщението.

„От тази дата нататък акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД ще се търгуват паралелно на Българската фондова борса и Франкфуртската фондова борса“, пише в съобщението.

На БФБ акциите на дружеството се местят на сегмента EuroBridge, който позволява двойно листване – в София и Франкфурт. Това ще е втората компания с акции, търгувани на сегмента, след „Шелли груп“.

Компанията обяви официално амбициите си да се листне на EuroBridge през май 2025 г.

Проспектът беше одобрен от ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ в началото на септември. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта в средата на октомври.

Сегментът EuroBridge Market беше представен от БФБ през април 2024 г. Той позволява двойно листване на компаниите едновременно на БФБ-София и във Франкфурт.

Акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват с над 128% в последната година, а пазарната капитализация достига почти 65,9 млн. евро, според данните на БФБ.

Акциите на дружеството поскъпват с над 6% малко след 12 ч., като са на второ място по ръст от компонентите на SOFIX. Основният индекс е в подножието на 1300 пункта.

