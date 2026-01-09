"Газпром" използва пълния капацитет на тръбата на "Турски поток" за Европа

През 2025 година през европейската тръба на "Турски поток" са доставени малко над 18 млрд. куб. метра природен газ, което е ръст от 8 на сто на годишна база, съобщава "Интерфакс", цитирайки данни на "Газпром". Компанията посочва, че през миналата година са използвани 99% от капацитета на тръбата.

През "Турски поток" "Газпром" доставя газ за няколко европейски държави, включително Сърбия и Унгария, а след прекратяването на транзита през Украйна - и за Словакия.

"Турски поток" има две тръби - едната директно за турския пазар, а другата - за Европа. Трасето на европейската страна преминава през територията на България. Според данни на енергийния министър в оставка Жечо Станков договорът за транзит изтича през 2030 година. Преди това обаче ще влязат в сила европейските правила, които ще спрат доставките на руски петрол за членове на ЕС.

България има още един дългосрочен договор с "Газпром" - за капацитет на "Балкански поток", продължението на "Турски поток" у нас, който е до 2039 година.

Един от най-големите клиенти на "Газпром" в ЕС в момента е Унгария, която през миналата година е получила повече от 6 млрд. куб. метра руски природен газ. Външният министър Петер Сийярто съобщи във Facebook, че проектната компания на "Турски поток" ще промени своето седалище - от Нидерландия в Унгария.

По данни на "Газпром" сега най-големият пазар на компанията е Китай, където по "Силата на Сибир" са доставени 38,8 млрд. куб. метра природен газ. Макар капацитетът и на този газопровод да е използван напълно, износът на газ намалява. Преди войната в Украйна доставките само за Европа надхвърляха 170 млрд. куб. метра.

В края на декември Съветът на директорите на газовата компания одобри бюджета за 2026 година. В него са предвидени инвестиции в размер на 1,1 трилиона рубли (13,8 млрд. долара), което е спад от близо една трета спрямо 2024 година. Приоритет ще са ключови проекти, включително развитие на газови полета в Ямал, както и разширението на "Силата на Сибир", с който доставките за Китай ще могат да бъдат увеличени с още 50 млрд. куб. метра.