"Газпром" ще преговаря да запази количествата газ, доставяни в Турция

Представители на "Газпром" и турската Botas преговарят за доставка на руски газ, като договорите помежду им изтичат на 31 декември, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Те отбелязват, че целта на руската компания е да запази сегашните количества - около 22 млрд. куб. метра годишно, които Турция получава по два газопровода по дъното на Черно море - "Турски поток" и "Син поток".

"Газпром" загуби повечето си европейски пазари и сега Турция е вторият най-голям купувач на руския газ след Китай. Преди войната в Украйна Русия доставяше по около 180 млрд. куб. метра газ в Европа (ЕС и страните извън общността).

Според анализ на Оксфордския институт Анкара е в много добра позиция в тези преговори. Освен че е значим клиент, Botas подписа и няколко договора за доставка на втечнен газ през септември, местният добив на газ се разширява, а Турция има достъп и до още доставчици на тръбен газ - Азербайджан и Иран. В периода 2016 - 2024 година 75% от вноса на газ в Турция идваше от тези три страни по газопроводи, а останалата част се покриваше от втечнен газ. Сега това съотношение се променя и в следващите години значението на руския внос за страната ще бъде ограничено, докато за "Газпром" загубата на още един пазар ще бъде значителен удар.

В момента компанията разчита само на "Турски поток", за да доставя газ за Европа - едната тръба (с капацитет от 15,7 млрд. куб. метра годишно) е изцяло насочена към турския пазар, а другата - чрез продължението през България - доставя газ за останалите големи купувачи - Сърбия, Унгария и Словакия. Унгария купува 8 млрд. куб. метра газ годишно от Русия.

От 2023 г. "Газпром" е губеща компания

Финансовите отчети на "Газпром" за деветмесечието показаха загуба от 170 млрд. рубли (2,09 млрд. рубли), макар че има намаление с 45% спрямо деветмесечието на 2024 година, когато съобщи за загубата на 340 млрд. рубли. Руското издание "Комерсант" съобщава, че в последните години от гигант в газовия сектор в световен мащаб компанията стана губеща - през 2023 година за първи път от 1999 година съобщи за загуба в своите финансови отчети. През 2024 година приключи отново с негативен резултат в размер на 1,07 трилион рубли.

В "Газпром" се надяват да успеят да се стабилизират с реализиране на проектите за разширяване на износа на газ за Китай - със "Силата на Сибир 2". Работата по изграждането на трасето обаче е все още в съвсем начален етап.

Този проект действително може да се окаже единственото спасение за "Газпром" на фона на плановете за пълен отказ от руски енергоресурси в ЕС. САЩ също така оказват натиск за свои съюзници да спрат покупките от Русия и Турция вече започна да ограничава покупките на руски петрол.