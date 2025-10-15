"Газпром" оглави класация на Forbes на руски компании, затънали в дългове

Дълговете на десетте най-закъсали руски компании достигнаха 20,5 трилиона рубли (малко над 261 млрд. долара), пише рускоезичното издание на Forbes. За анализа са използвани публично достъпни данни - отчетите на компаниите, статистическа информация и т.н., от които е изтеглена информацията за краткосрочните и дългосрочните задължения, средствата в брой в касите на компаниите, както и в банкови депозити.

В класацията не са включени финансови компаии - банки, застрахователни дружества и други. Финансовата информация е представена в рубли, като изчисленията са по централния курс на руската централна банка.

От Forbes отбелязват, че причината за големите загуби към края на 2024 година е основният лихвен процент в Русия, който месеци наред беше на рекордното ниво от 21%. Това сви кредитирането, а санкциите ограничават участието на компаниите на световните пазари. Институцията се опитва да озапти инфлацията, но в последните месеци започна плавно снижаване.до 17% през септември.

На първо място в класацията е "Газпром", чийто нетен дълг към края на 2024 г. надхвърля 6 трилиона рубли (76,3 млрд. долара). През 2024 година газовият гигант съобщи за първа загуба във фиансовите си отчети от 1999 година насам. Причината е загубата на европейските пазари и липсата на реална алтернатива. "Газпром" обаче е толкова мащабна, че съотношението дълг към EBITDA е под 2, което показва умерено дългово натоварване.

Това съотношение е важно за компанията, тъй като е фактор за възможността на "Газпром" да привлича капитал, необходим за строителството на нови проекти като например"Силата на Сибир 2".

На второ място е "Роснефт", чийто дълг е 3,6 трилиона рубли, а съотношението с EBITDA е 1,2. Forbes обръща внимание, че петролният гигант не публикува своите задължения във финансовите си отчети от 2022 година насам, но съобщава съотношението между дълга и печалбата преди облагане с данъци, лихви и амортизации.

Сред големите губещи в Русия се нареди държавния жп оператор РЖД, който записва задължения от 2,77 трилиона рубли. Тук съотношението с печалбата е 3,6, което подсказва лошо финансово състояние. Компанията няма достатъчно средства, за да покрие своята ивестиционна програма и непрекъснато затъва в дългове.

Със съотношение на задължения към печалба от почти 4, "Атоменергоремонт" е също сред компаниите в тежко положение в Русия. Нетният дълг на компанията, част от "Росатом" и активна в строителство на ядрени централи, включително и в чужбина, е 2,45 трилиона рубли към края на 2024 година.

Челната петица се затваря от "Балтийския химически комплекс", чиито нетен финансов дълг е 1,25 трилиона рубли. Няма обаче данни за печалбата и не може да се изчисли съотношението на дълговата тежест. Дружеството е собственост на "Газпром" и "Балтийския аграрен комплекс" в съотношение 50% на 50% и е специализирано в призводството на полиетилен.

Сред затъналите в дългове предприятия се наредиха още "Норилски никел", химическото предприятие "Сибур", както и Държавната компаия "Автодор", която се занимава с изграждане на инфраструктура.