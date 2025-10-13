Индустриалното сърце на Русия започва да губи ритъм

От железопътни линии и автомобили, до метали, въглища, диаманти и цимент - някои от най-големите руски индустриални компании изпращат служители в неплатен отпуск или съкращават персонал, тъй като военната икономика се забавя, вътрешното търсене спира и износът пресъхва.

Усилията за намаляване на разходите за труд показват напрежението върху руската икономика заради войната в Украйна, най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, пише Ройтерс.

Агенцията е идентифицирала шест компании в руския миннодобивен и транспортен сектор, много от които индустриални титани, които са съкратили работната си седмица в опит да намалят разходите за заплати, без да увеличават безработицата, според източници от индустрията.

Cemros, най-големият производител на цимент в Русия, преминава на 4-дневна работна седмица до края на годината, за да запази персонала си заради резкия спад в строителната индустрия и увеличение на вноса на цимент.

„Това е необходима антикризисна мярка“, казва говорителят на Cemros Сергей Кошкин. „Целта е да запазим целия си персонал“, добавя той. Компанията има 13 хил. служители и 18 завода в цяла Русия.

Кошкин посочва, че увеличеният внос от страни, включително Китай, Иран и Беларус, съчетан със спад в строителството на нови жилища, е ограничил търсенето на цимент. Cemros очаква Русия да консумира по-малко от 60 млн. тона цимент тази година - число, наблюдавано последно по време на пандемията от COVID.

Натискът за намаляване на разходите за заплати показва цената, която конфликтът в Украйна и западните санкции оказват върху корпоративна Русия и върху работниците в предприятията за тежка промишленост, много от които са основани по време на индустриализацията на Съветска Русия от Йосиф Сталин през 30-те години на миналия век.

Руските министерства на труда и промишлеността не са отговорили на исканията за коментар по констатациите на Ройтерс. През януари информационната агенция съобщи, че Путин е станал все по-загрижен за изкривяванията в руската икономика, включително въздействието на високите лихви върху невоенните сектори.

Руският Център за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране – влиятелна изследователска организация с нестопанска цел, посочва, че секторите на икономиката, които не са свързани с отбраната, се свиват с 5,4% от началото на годината. Центърът прогнозира значително забавяне на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) до 0,7%-1% тази година.

По време на първите два мандата на Путин като президент от 2000 до 2008 г. руската икономика скочи до 1,7 трлн. долара от по-малко от 200 млрд. долара през 1999 г. Номиналният БВП на Русия сега е 2,2 трлн. долара, приблизително на същото ниво, както през 2013 г., годината преди Русия да анексира украинския полуостров Крим.

През 2022 г., годината, в която Путин започна войната в Украйна, икономиката се сви с 1,4%, но след това надмина средното ниво за групата от водещи индустриални държави от Г-7, като се разшири с 4,1% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г. Прогнозата на Министерството на икономиката е, че растежът тази година ще се забави до 1%.

(Продължава на следващата страница)