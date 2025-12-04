Лондон пак флиртува с ЕС, но този път Брюксел е затънал в собствените си проблеми

Британският премиер Киър Стармър обещава на британските избиратели, че ще поправи дупката в британската икономика, пробита от Brexit, но Брюксел изглежда сякаш вече има предостатъчно проблеми, за да се ангажира и с това.

Дни след като мрачните перспективи пред растежа на Великобритания бяха разкрити в бюджета на страната, премиерът произнесе две речи. В тях той обеща по-тесни връзки с Европейския съюз (ЕС) и издигна своя човек за контакт с бока, Ник Томас-Саймъндс, в кабинета.

„Трябва да изградим по-тесни отношения с ЕС и трябва да сме зрели по отношение на това, за да приемем, че ще изисква компромиси“, коментира Стармър, цитиран от Politico.

Европейските лидери обаче са заети с войната в Украйна и със собствените си вътрешноикономически предизвикателства. Шири се скептицизъм относно това с какво пространство за маневриране всъщност разполага британският премиер.

Политическите червени линии на Стармър – без митнически съюз, без единен пазар и без връщане към свободата на движение на хора, остават в сила и британските министри подчертават, че връщането към пълноправно членство в ЕС остава извън дневния им ред.

Дори съществуващата програма на Стармър за „рестартиране“ на отношенията с ЕС, която има за цел да отстъпи от някои от по-трудните страни на споразумението за Brexit на Борис Джонсън, не върви изцяло по план. Натискът за присъединяване към схемата на ЕС за заеми срещу оръжия SAFE се провали миналата седмица, след като двете страни не успяха да се споразумеят за размера на средствата, които Великобритания да плати.

Въпросът относно това с колко трябва да допринесе Обединеното кралство забавя реалното прилагане на почти всички теми от рестартирането на отношенията, според дипломат от ЕС, коментирал при условие на анонимност.

Въпреки многото разговори в Лондон за по-тесни връзки, форумът за поставяне на нови теми в дневния ред ще бъде срещата на върха между ЕС и Великобритания, насрочена за следващата година. Точна дата все още не е определена. „Никой все още не говори за следващата среща на върха тук. Не казвам, че няма да се случи, просто е въпрос на време“, казва друг дипломат от ЕС.

Проблемът за Стармър е, че съществуващият му план за възстановяване на връзките с ЕС е малко вероятно да промени темпото на икономическия растеж на страната му. Икономисти от Центъра за европейска реформа смятат, че пакетът за пренастройване на правителството, ако бъде изпълнен изцяло, се оценява на между 0,3% и 0,7% от БВП на Обединеното кралство за едно десетилетие.

Междувременно академици от Английската централна банка и Станфордския университет изчисляват, че икономическият удар от Brexit може да достигне 8% от брутния вътрешен продукт (БВП) за подобен период.

„Поразително е колко често финансовият министър и премиерът сега оплакват разходите за Brexit, без да правят никакви предложения как да се промени статуквото“, казва Джоел Риланд, научен сътрудник в мозъчния тръст „Великобритания в променящата се Европа“. Според него обаче никой политик няма да е толкова смел, че да наруши манифеста за Brexit.

Британски правителствен служител подчертава, че червените линии на лейбъристите остават в сила, но добавя: „Не мислим, че сме достигнали тези червени линии все още.“

Нежеланието на лейбъристите да говорят за Brexit се роди от страх да не разстроят колебливите избиратели, склонни към напускане на ЕС, които партията искаше да спечели на последните избори. Това обаче започна да се променя през лятото.

Томас-Саймъндс, министърът, който отговаря за рестартирането на отношенията с ЕС, премина в атака в реч, организирана от дясното сп. Spectator. За изненада на поддръжниците на Даунинг стрийт, атаките се усетиха добре и прокараха граница между програмата на правителството и тази на лидера на крайнодясната партия Reform UK Найджъл Фараж – дългогодишният привърженик на Brexit, доминиращ в социологическите проучвания, и лидера на консерваторите Кеми Баденох.

Това окуражи Стармър и екипа му. Финансовият министър Рейчъл Рийвс коментира в речта си на конференцията на Лейбъристката партия в Ливърпул ползите от подобрената трансгранична мобилност за икономиката.

Въпреки че новата реторика все още не е подкрепена от промяна в политиката, има признаци, че някои от близките съюзници на Стармър започват да мислят по-мащабно. Според различни съобщения, повторното присъединяване към митническия съюз на ЕС е повдигнато като опция от икономическия съветник на Стармър преди публикуването бюджета, но е било отхвърлено. „Определено има хора, които настояват за това от дълго време“, коментира източник на медията, запознат с разговорите в правителството.

Притиснат от перспективата Великобритания да кандидатства за повторно присъединяване към митническия съюз, министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг не изключи изрично идеята, но подчерта, че политиката на правителството е за „нови партньорства и нови взаимоотношения, а не за повторно обсъждане на миналото“.

Ако Стармър избере рискован опит за разбиване на манифеста за Brexit, за да се присъедини отново към митническия съюз, дипломатите казват, че дори това едва ли ще бъде бързо решение на проблемите на Острова.