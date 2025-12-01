IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Газовият пазар в Европа изглежда приключва със своята болезнена трансформация

Търговците са спокойни, че газ ще има, дори и при студената вълна, обхванала континента и намаляването на резервите от газ

14:12 | 01.12.25 г. 8
Снимка: Bloomberg LP

Цената на природния газ в Европа се понижи до най-ниското си ниво за последните малко повече от две години дори на фона на студената вълна, преминаваща през континента, и резервите от газ, които са под средното ниво за последното десетилетие. По данни на Gas Infrastructure Europe газохранилищата в Европейския съюз (ЕС) са пълни до 76% от своя капацитет, като данните за най-голямата европейска икономика - Германия, сочат, че това ниво е малко над 67%. За сравнение, средното ниво на газа в газохранилищата в ЕС през последните пет години е 88% от капацитета им.

В предишните три години това би предизвикало истинска паника на пазарите, особено на фона на липсващите доставки на руски тръбен газ, но в сутрешната търговия на нидерландската борса TTF цената на газа се върти около нивото от 28 евро за мегаватчас. Това е близо до цената от лятото на 2023 година и причината за спокойствието е, че всъщност търговците нямат съмнения, че газ ще има.

Една от причините са данните на Kpler, според които през ноември износът на втечнен газ от САЩ е достигнал рекордните 10,7 млн. тона, или с 40% повече спрямо миналия ноември. САЩ увеличават доставките точно навреме за зимното търсене в Европа и Азия, отбелязва Bloomberg. САЩ стартираха търговската експлоатация на още един терминал за втечняване на газ, а през 2026 година пазарът чака излизането на още количества газ от Катар.

Болезненото откъсване от руския газ

В годините след началото на войната в Украйна Европа започна своята болезнена трансформация и откъсване от зависимостта от Русия. През 2021 година руският природен газ беше над 40% от вноса в страните от ЕС. През 2024 година тази зависимост намаля до 19% - общо тръбен и втечнен газ, показват данните от официалната статистика на Брюксел.

Сега страните от ЕС също са зависими - 85% от газа, който се потребява в общността е внос, вече от втечнения газ на САЩ. Тази зависимост обаче не прави страните толкова уязвими - доставките пристигат на терминали, чийто капацитет може да се използва от различни доставчици - например Катар, които могат да покрият недостиг на пазара.

Години наред "Газпром" блокираше капацитета по газопроводите в Европа, спирайки достъпа на конкуренти, за което и беше санкциониран от Европейската комисия (ЕК). Европа беше основният пазар за руския газов холдинг, който трудно преживява загубата и опитва да компенсира с доставки на вътрешния пазар и в Китай, за където обаче е нужно изграждането на скъпа инфраструктура.

Брюксел подкрепи развитието на Южния газов коридор - от Азербайджан през територията на Грузия, Турция, Гърция и Албания, до южните брегове на Италия. През него страните от ЕС в момента получават алтернативи на руския тръбен газ от находището "Шах Дениз ІІ" в Каспийско море.

Основен доставчик на тръбен газ е близкият съюзник на общността Норвегия, която е част от Европейското икономическо пространство. Нейният дял в общия внос на газ е 33% през 2024 година. САЩ със своя втечнен газ държи 16,5% от вноса, а Алжир -14,4%.

Почти 32% от този газ се използва производството на електроенергия и топлоенергия през зимните месеци, заради което и цените са до голяма степен свързани с метеорологичните прогнози. Домакинствата и индустрията в Европа имат почти равни дялове - по 25%.

Последна актуализация: 14:12 | 01.12.25 г.
втечнен газ доставки на газ за Европа цена на газа Газпром LNG
Коментари

rate up comment 2 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 23 минути
Да св чете Европа приключва с газа на руснята, нефта на руснята и тн. и ги праща нах... :)) Прекрасна новина.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 8 rate down comment 2
FireT
преди 1 час
До: aldy, ти ли беше Оракула, дето предвиждаше тъмна и студена Европа, преди 2 години? Сега пък се затъжил за евентиален монопол от САЩ. СпокоKopeYka, всичко е под контрол. И тройните цени къде ги видя? Ама нищо, догодина още по-надолу с цените. А в блатото без бензин. Как беше поговорката - в петрол газят, а няма нафта по бензиностанциитеЕбахти некадърниците.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 9 rate down comment 4
Алехандро
преди 1 час
Същевременно, комуналните цени в руските блата скачат двойно, Газпром е практически във фалит, разпродава всичко, от Уазки, до мебели, Майбаси, хотели, курорти, стратегически парцели, търговите са буквално 24/7 от 6 месеца, белите якички са съкратени на 60%!!! Уррраааа, другари!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 3 rate down comment 2
MvnJ
преди 2 часа
Цифрите долу да се четат така: Исторически връх: 346.52 // 2017: 20.00 //2018: 23.00 // 2025:28.00
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 2
MvnJ
преди 2 часа
Гнусната *** се гърчи, че не плащаме по-скъпо.Ето и в пъти по-скъпото за което бълнува гнусната ***.Исторически връх: ~346.52Към днешна дата:2017~20.002018~23.002025~28.00
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 11 rate down comment 6
khao
преди 2 часа
До: aldy а ето го и доказателството... коппппейката е пръв на амбразурата със старите 4-5 годишни опорки от които няма нито една вярна!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 5
khao
преди 2 часа
болезнена, хахахахаха.... направо си беше ексклузивно безпрецедента, хич не се усети от никой! :D:D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 15
aldy
преди 2 часа
"Газовият пазар в Европа изглежда приключва със своята болезнена трансформация" Някой пак послъгва. Ква болезнена трансформация, кви 5 евроцента? Всичко мина гладко, като по ноти. Гръмнаха Севпатоците на Тирана и никой не гъкна. Щатите заеха газовия пазар на тройни цени и пак никой не гъкна. ФРГ изнася производства навън, поради липса на суровини и евтина енергия и пак никой не гъкна. Значи всичо е наред.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
