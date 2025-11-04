САЩ станаха първите с износ на над 10 млн. тона втечнен природен газ за месец

САЩ станаха първата държава, изнесла 10 млн. тона втечнен природен газ (LNG) за един месец, показват предварителни данни на финансовата компания LSEG. През октомври САЩ са изнесли рекордните 10,1 млн. тона втечнен природен газ, което е увеличение спрямо ревизираната стойност от 9,1 млн. тона през септември, се вижда от данните, цитирани от Ройтерс.

Вече най-големият износител на втечнен природен газ в света, САЩ, увеличават продажбите си, отбелязвайки четири рекордни месеца през 2025 г. Ръстът се дължи на стартирането на износния завод на Venture Global в Плакемин и на ускоряването на проекта Corpus Christi Stage 3 на Cheniere в покрайнините на град Корпус Кристи, показват данните.

Съоръжението в Плакемин, щата Луизиана, е продало 2,2 млн. тона през миналия месец, надминавайки предишния си рекорд от 1,6 млн. тона през септември, показват данните.

Съоръжението за износ Corpus Christi на Cheniere е изнесло 1,6 млн. тона, което също е рекорд за завода. С износа на 2,6 млн. тона от Sabine Pass през октомври, компанията е продала общо 4,2 млн. тона, или 42% от целия износ на втечнен природен газ от САЩ.

След завършването си проектът Corpus Christi Stage 3 ще позволи на Cheniere да изнася над 50 млн. тона годишно от 2026 г., заяви главният изпълнителен директор Джак Фуско по време в разговор около финансовите резултати наскоро.

Venture Global и Cheniere са отговорни за 72% от общия износ на страната през октомври, показват данните на LSEG.

Европа е най-големият клиент

Европа остава основната дестинация за американския втечнен природен газ, като 6,9 млн. тона, или почти 69% от общия износ, са били предназначени за континента през миналия месец. Тази цифра се сравнява с 6,22 млн. тона през септември, тъй като Европа продължаваше да пълни складовете си преди зимата, показват данните за проследяване на кораби на LSEG.

Износът на LNG от САЩ за Азия през миналия месец възлиза на 1,96 млн. тона в сравнение с 1,63 млн. тона през септември, показват данните за проследяване на кораби.

Износът на втечнен природен газ от САЩ за Южна Америка е спаднал през октомври до 0,57 млн. тона спрямо 0,63 млн. тона през септември, тъй като континентът се готви да влезе в по-топлите летни месеци, показват данните от проследяването на кораби на LSEG.

През октомври газът се търгуваше на цена 10,88 долара за 1 млн. британски термални единици на нидерландската платформа TTF, което е понижение спрямо 11,13 долара през септември. На платформата Japan Korea Marker в Азия средната цена през октомври беше 11,11 долара в сравнение с 11,32 долара през септември.

Цените на TTF и JKM бяха толкова близки, че не даваха стимул на американските износители на втечнен природен газ да преминат от продажби на европейския пазар към по-далечния азиатски пазар.