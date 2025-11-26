IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Европа свикна с втечнения газ и едва ли ще се върне към руските тръби след войната

Страните рискуват ново обвързване, но то предполага много по-гъвкави реакции и намалява уязвимостта

17:20 | 26.11.25 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Akos Stiller, Bloomberg
Снимка: Akos Stiller, Bloomberg

Това, което се наблюдава в последните дни на газовите пазари в Европа, е спокойствие, пише анализаторът на Ройтерс Рон Бусо в коментар. Той визира рязкото понижение на резервите от газ в Европейския съюз (ЕС) след първата вълна на застудяване в Западна Европа. По данни на Gas Infrastructure Europe европейските газохранилища са пълни до малко над 78% от капацитета им, което е под нивото от миналата година (88%) и под средното ниво за последното десетилетие (86%).

Търсенето на газ се увеличава с 80%, вижда се от данните на LSEG.

Преди година това вероятно щеше да предизвика паника и увеличаване на цената на газа, но сега такова нещо не се наблюдава и цената дори намалява (заради надеждите за края на войната в Украйна) до около 29 евро за мегаватчас на TTF.

Според Бусо причината за това е, че пазарите вече са преминали сътресенията от отказа на руския тръбен газ след най-голямата криза през 2022 г. Изглежда, че има психологическа промяна - търговците вече приемат, че газ ще има, пише още анализаторът. Причината са новите възможности за повече доставки от САЩ, а скоро и от Катар.

Това положение едва ли ще се промени, дори и когато войната в Украйна приключи, защото Европа е прекъснала дългогодишната си зависимост от руския газ. Разбира се, продължително застудяване в Европа и Азия ще увеличи конкуренцията за доставките на синьо гориво, но едва ли ще доведе до екстремни ценови колебания. Дори и когато Европа разчиташе на Русия, газът поскъпваше през зимата, когато търсенето се повишаваше.

Свързани статии

След края на войната (респективно - на санкциите) руският газ и петрол вероятно просто ще се търгуват по-открито, но е малко вероятно да променят съществено ситуацията на газвия пазар, допълва още анализаторът. Според него вероятно част от потоците за Централна и Източна Европа, които нямат достъп до море и терминали за втечнен газ, ще се възстановят. Сигурно и част от руския втечнен газ ще започне отново да пристига в Европа.

Тази стратегия има една слабост - нова обвързаност за Европа, но този път с природен газ от САЩ. Тя обаче дава много повече възможности за маневриране спрямо предишната ситуация, която постави ЕС в уязвимо положение.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 17:16 | 26.11.25 г.
LNG природен газ доставки на газ за Европа Санкции срещу Русия
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
5
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди -93 секунди
До: RoyBatty Пръъчи, айде без да ползваш чужди лафове... това последното беше девиза на дъщерите ти! :):):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 4
RoyBatty
преди 22 минути
Заглавие: "Европа свикна с втечнения газ и едва ли ще се върне към руските тръби след войната"??? ... Едно време се казваше, че "с хубавото лесно се свиква" :) ... НО явно смисъла в заглавието и статията по-скоро е: "once you go black you never come back" :) :) :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 5 rate down comment 3
FireT
преди 46 минути
Среща наКопейчици при първите два коментара. Колко мило. Пишат много - не казват нищо. Хахахаах. Ами хайде към руззия. Там няма да има втечнен американски газ, НннаркоманиИгейове. Само мъжкари. Хахахахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 8
0pk
преди 59 минути
"Европа свикна с втечнения газ" , както наркомана привиква към фентанила. Важното е да не е руски или китайски. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 9
Голямото-дърво
преди 1 час
Страните рискуват ново обвързване, но то предполага много по-гъвкави реакции и намалява уязвимостта..........верно!!!!???
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още