Европа свикна с втечнения газ и едва ли ще се върне към руските тръби след войната

Това, което се наблюдава в последните дни на газовите пазари в Европа, е спокойствие, пише анализаторът на Ройтерс Рон Бусо в коментар. Той визира рязкото понижение на резервите от газ в Европейския съюз (ЕС) след първата вълна на застудяване в Западна Европа. По данни на Gas Infrastructure Europe европейските газохранилища са пълни до малко над 78% от капацитета им, което е под нивото от миналата година (88%) и под средното ниво за последното десетилетие (86%).

Търсенето на газ се увеличава с 80%, вижда се от данните на LSEG.

Преди година това вероятно щеше да предизвика паника и увеличаване на цената на газа, но сега такова нещо не се наблюдава и цената дори намалява (заради надеждите за края на войната в Украйна) до около 29 евро за мегаватчас на TTF.

Според Бусо причината за това е, че пазарите вече са преминали сътресенията от отказа на руския тръбен газ след най-голямата криза през 2022 г. Изглежда, че има психологическа промяна - търговците вече приемат, че газ ще има, пише още анализаторът. Причината са новите възможности за повече доставки от САЩ, а скоро и от Катар.

Това положение едва ли ще се промени, дори и когато войната в Украйна приключи, защото Европа е прекъснала дългогодишната си зависимост от руския газ. Разбира се, продължително застудяване в Европа и Азия ще увеличи конкуренцията за доставките на синьо гориво, но едва ли ще доведе до екстремни ценови колебания. Дори и когато Европа разчиташе на Русия, газът поскъпваше през зимата, когато търсенето се повишаваше.

След края на войната (респективно - на санкциите) руският газ и петрол вероятно просто ще се търгуват по-открито, но е малко вероятно да променят съществено ситуацията на газвия пазар, допълва още анализаторът. Според него вероятно част от потоците за Централна и Източна Европа, които нямат достъп до море и терминали за втечнен газ, ще се възстановят. Сигурно и част от руския втечнен газ ще започне отново да пристига в Европа.

Тази стратегия има една слабост - нова обвързаност за Европа, но този път с природен газ от САЩ. Тя обаче дава много повече възможности за маневриране спрямо предишната ситуация, която постави ЕС в уязвимо положение.